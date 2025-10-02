Így húzták le az államot több mint egymilliárd forinttal

A Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség vádat emelt 27 ember ellen ,akik egy ügyesen összerakott bűnszervezetben dolgoztak együtt. A vádirat szerint a társaság főnöke 2020-ban kezdte építeni a céghálót, amelynek fő célja az volt, hogy a valódi megrendelők kibújhassanak a járulékfizetés alól és közben milliárdos összegeket igényeljenek vissza az áfából - írta a Borsonline.hu.

A bűnszervezet tagjaira hosszú börtönévek várnak

Fotó: rawpixel

A hálózat egyáltalán nem aprózta el, 19 különböző cég volt a játékban.

A módszerrel több mint egymilliárd forintos kárt okoztak az államnak.

Az ügyészség szerint egyébként a főnöknek nagyon is megérte a kockázat, ugyanis közel 500 millió forintos haszonra tett szert, mielőtt lebukott volna.

A bűnszervezet most a börtön árnyékában

A főügyészség a vezetőkkel szemben letöltendő börtönt, közügyektől való eltiltást és pénzbírságot indítványozott. Azért a többiek sem úszhatják meg, rájuk felfüggesztett vagy letöltendő szabadságvesztés, illetve pénzbüntetés is várhat. Mind emellett az ügyészség még 500 millió forintnyi vagyonelkobzást is kezdeményezett.

Ez a történet sajnos tipikus példája annak, hogy amikor egy bűnszervezet túl nagyra nő, akkor már a fantomcégek sem tudják sokáig fedezni őket, mert egy idő után az adóhatóság és az ügyészség mindig összerakja a képet. A jelenleg érintett szereplők pedig aligha fogják egyhamar újrakezdeni a bizniszt.

Legutóbb hasonló esettel bukott le egy számlagyáros bűnszervezet is, ahol 27 embert állítottak elő. Az okozott kár ott is meghaladja a másfél milliárd forintot.