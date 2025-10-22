Megszólalt a MÁV-csoport a Szolnokon balesetező autóbuszról

Amint az ismert, a szerda reggel, 6:55-kor a Szolnok vasútállomásról induló 7-es számú helyi autóbuszjárat a Varga Katalin Gimnázium falának ütközött. A buszbaleset, bár eleinte fékhibáról szóltak a hírek, valószínűsíthetően a jármű sofőrjének hirtelen rosszulléte miatt következett be. Az esettel kapcsolatban megszólalt a MÁV-csoport is, a szerda délután kiadott közleményükben azt írják, az autóbusz jó műszaki állapotban volt.

18 könnyebb és 5 súlyosabb sérültje van a szolnoki buszbalesetnek Fotó: MTI/Mészáros János

A 2009-ben forgalomba állított Credo BN 12 típusú jármű néhány hete esett át műszaki vizsgán. A busz fékberendezése a baleset utáni bevontatáskor is hatékonyan működött. A baleset kialakulásában – jelenlegi tudásuk szerint – a jármű kora, állapota nem játszott szerepet.

A buszbalesetben érintett autóbusz jó műszaki állapotban volt

Amint írják, a jármű október 6-án esett át időszakos műszaki szemlén, amelyen megfelelt az előírásoknak. Az üzemeltetés során előforduló kisebb meghibásodásokat pedig a társaság minden esetben kijavíttatta.

A baleset teljeskörű szakértői vizsgálata folyamatban van, a vizsgálat kiterjed az autóbusz műszaki állapotára, az autóbusz-vezető felelősségére és egészségi állapotára is.

A közleményben kitérnek rá, hogy a balesetnek 18 könnyebb és 5 súlyosabb, jellemzően csonttörést szenvedett sérültje van. A 8 napon belül gyógyuló sérüléssel érintettek között van öt kiskorú utas, a súlyosabb sérültek között pedig egy idős hölgy, akit gerincsérüléssel ápolnak.

A MÁV-csoport hangsúlyozza, hogy az autóbusz-vezető május 29-én esett át az éves üzemorvosi vizsgálaton, amely során korlátozás nélkül, egy évre kapta meg az alkalmasságot. A sofőr a balesetben nem sérült meg, de rosszulléte miatt őt is kórházi kivizsgálásra szállították.

Fájdalomdíj és biztosítási pénz is jár a sérülteknek

A MÁV-csoport minden érintettnek mielőbbi felépülést kíván, és köszönetét fejezi ki a mentésben, a helyszíni ellátásban és a forgalom irányításában részt vevő szervek gyors és szakszerű munkájáért. Közölték: minden utasuk utasbiztosítással rendelkezik, így a balesetben megsérültek – a Lázár János miniszter által elrendelt fájdalomdíjon túl – jogosultak a biztosítási szolgáltatás igénybevételére is.