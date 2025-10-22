Megszólalt az iskola vezetése a szolnoki buszbaleset után – képeken a brutális baleset

Sokkoló reggelre ébredt Szolnok, amikor egy helyijáratos busz a Szabadság téren belerohant a Varga Katalin Gimnázium épületébe. A jármű akkora erővel csapódott a falnak, hogy az iskola történelmi épülete is megsérült és több tucatnyi embert kellett ellátni. A helyszínre azonnal riasztották a mentőegységeket, köztük mentőhelikoptert is, amely a súlyos sérülteket szállította kórházba. A buszbaleset több mint harminc könnyebb és négy súlyos sérültet eredményezett, köztük feltehetően az iskola néhány tanulója is - írta a Szoljon.hu.

A buszbaleset sérültjei között diákok is vannak

Fotó: Mészáros János

A buszbaleset után döntést hozott az iskolavezetés

A Varga Katalin Gimnázium történelmi falai is megérezték az ütközést: az 1856-ban épült, ikonikus épület egyik sarka megsérült, a törmelékek még órákkal később is a járdán hevertek. A tűzoltók és a katasztrófavédelem azonnal megkezdte az állagmegóvást, az épület veszélyessé vált részét lezárták.

A diákok közül szerencsére senki sem sérült meg az iskola falain belül,

ám a buszon tartózkodó tanulók sorsáról még nem adtak pontos információt.

Az intézmény vezetése időközben úgy döntött, hogy a történtek mindenkit megviseltek, ezért a mai napon a negyedik óra után mindenkit hazaengednek.

Így az iskola diákjainak idén korábban kezdődött az őszi szünet és nem a szokásos derűs hangulatban, hanem feszült, aggodalommal teli légkörben. A buszbalesetről készült fotókat az alábbi galériában tekinthetik meg: