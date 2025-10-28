Hírlevél

Rendkívüli!

Lavrov kijelentése sokkolta Európát: kiderült, mit tervez Oroszország a NATO-val

buszbaleset

Súlyos buszbaleset sok sérülttel – videóval és képgalériával

50 perce
Olvasási idő: 3 perc
Menetrend szerinti buszjárat ütközött egy személygépkocsival kedd reggel. A buszbaleset során az autóbusz és a személygépkocsi sem úszta meg sérültek nélkül.
A Beol.hu közölte a legfrissebb információkat a kedd reggeli haváriáról. Úgy tudjuk, két fiatalkorú sérültje is van a reggeli buszbalesetnek.

buszbaleset
Súlyos buszbaleset Békéscsabán Fotó: Beol.hu

A békécsabai buszbaleset

Deményné Tűri Zsanett, a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense a hírportálnak elmondta, 

összesen öten sérültek meg

a békéscsabai balesetben, négyen a busz utasai közül, egy pedig a személyautó sofőrje volt. 

A baleset körülményeit még vizsgálják, de nagy valószínűséggel a személyautó vezetője a piros jelzés ellenére hajtott be az Andrássy és Kazinczy utca kereszteződésébe, a helyszínelés idejére a rendőrök irányítják a forgalmat. 

A balesetről készült képgalériát ide kattintva tudja megtekinteni!

