Súlyos buszbaleset sok sérülttel – videóval és képgalériával

A Beol.hu közölte a legfrissebb információkat a kedd reggeli haváriáról. Úgy tudjuk, két fiatalkorú sérültje is van a reggeli buszbalesetnek.

Súlyos buszbaleset Békéscsabán Fotó: Beol.hu

A békécsabai buszbaleset

Deményné Tűri Zsanett, a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense a hírportálnak elmondta,

összesen öten sérültek meg

a békéscsabai balesetben, négyen a busz utasai közül, egy pedig a személyautó sofőrje volt.

A baleset körülményeit még vizsgálják, de nagy valószínűséggel a személyautó vezetője a piros jelzés ellenére hajtott be az Andrássy és Kazinczy utca kereszteződésébe, a helyszínelés idejére a rendőrök irányítják a forgalmat.

