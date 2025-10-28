Súlyos buszbaleset sok sérülttel – videóval és képgalériával

A Beol.hu közölte a legfrissebb információkat a kedd reggeli haváriáról. Úgy tudjuk, két fiatalkorú sérültje is van a reggeli buszbalesetnek.
A békécsabai buszbaleset
Deményné Tűri Zsanett, a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense a hírportálnak elmondta,
összesen öten sérültek meg
a békéscsabai balesetben, négyen a busz utasai közül, egy pedig a személyautó sofőrje volt.
A baleset körülményeit még vizsgálják, de nagy valószínűséggel a személyautó vezetője a piros jelzés ellenére hajtott be az Andrássy és Kazinczy utca kereszteződésébe, a helyszínelés idejére a rendőrök irányítják a forgalmat.
A balesetről készült képgalériát ide kattintva tudja megtekinteni!
