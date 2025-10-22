Kiderült, mi okozta a szolnoki buszbalesetet! Felkavaró részleteket árult el az egyik sérült

Amint arról az Origo több cikkben is beszámolt, szerda reggel a Szandaszőlős felől érkező helyi járatú 7-es busz belecsapódott a szolnoki Varga Katalin Gimnázium falába. A buszbalesetben huszonhárman – tizenkilenc felnőtt és négy gyermek – megsérültek, hozzájuk két mentőhelikopter is érkezett. Az első hírek szerint fékhiba okozhatta a haváriát, azonban egy, a járművön utazó tizenéves fiú cáfolta ezt az információt. A középiskolás megrázó részleteket mesélt el a Szoljon.hu hírportálnak.

A buszbalesetben összeroncsolódott jármű Szolnokon

Fotó: MTI/Mészáros János

A szolnoki fiatal éppen iskolába igyekezett az őszi szünet előtti utolsó tanítási napon, amikor bekövetkezett az ütközés, amelyben az 1856-ban épült Varga Katalin Gimnázium egyik fala is megsérült. A történtek után Kállai Mária, a térség kormánypárti országgyűlési képviselője közölte, hogy egyeztetett az érintett államtitkárságokkal, és elsődleges feladatuk lesz a gimnázium sérült épületrészének mielőbbi helyreállítása. A javítás költségeit pedig a lehető leghamarabb biztosítani fogják.

Így emlékszik a buszbalesetben érintett fiatal utas

A tinédzser elmondta, a teljes eseménysor nincs meg neki összefüggően, de vannak olyan képek, amelyek újra és újra lejátszódnak a lelki szemei előtt.

Már a körforgalomnál jártunk… Én épp zenét hallgattam, de még így is hallottam egy rohadt nagy koppanást. Aztán még hármat. Utólag kiderült, hogy amúgy kidöntöttünk egy táblát. Aztán rámentünk a padkára, és onnantól éreztem, hogy egyre gyorsabban megyünk. Egy fát is kidöntöttünk, aztán nekicsapódtunk a Varga oldalának. A zuhanásra nem is emlékszem, lehet, hogy kicsit elvesztettem az eszméletemet. A hátsó ülés előtti széken ültem, és az alsó utastérben keltem föl, szóval két-három métert repülhettem. A lépcső felszántotta a sípcsontomat és egy csőbe bevertem a fejem”

– idézte fel az átélteket.

Huszonhárman sérültek a balesetben

Volt előttem egy anyuka egy 4 év körüli kisgyerekkel. Az anyuka arca fel volt hasítva az egész jobb oldalán, csupa vér volt, és nem vagyok benne biztos, de szerintem fixen betört a feje. A kislánynak szerencsére úgy tűnt, nem lett komolyabb sérülése. De volt ott egy másik fekete hajú nő, az ő arca is tele volt üvegszilánkok által okozott sérülésekkel, tiszta vér volt az is. Volt egy idős hölgy is, akire ilyen nyakmerevítőt tettek. Ezek a képek pörögnek újra és újra...”

Mégsem fékhiba okozhatta a balesetet

A középiskolás elmondása szerint maga a buszsofőr közölte, hogy nem volt szó fékhibáról: azért nem tudta bevenni a kanyart, mert rosszul lett. Ezt a fiú édsanyja is megerősítette a Szolnok vármegyei hírportálnak. Így fogalmazott:

Én beszéltem a kórházban a buszsofőrrel, és azt mondta, hogy képszakadás volt neki, nem tudja, hogy mi történt, és nem is igazán emlékszik, egyszerűen rosszul lett. Ő a saját lábán jött le végül a buszról, de ott maradt végig, amíg a mentősök el nem vitték és nem csak tőlem kért bocsánatot: minden utashoz odament és elmondta, hogy mennyire sajnálja ami történt.”

A szolnoki buszbaleset képei megtekintehetőek itt.