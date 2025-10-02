Meghalt a több hónapja rejtélyes körülmények közt eltűnt nyíregyházi buszsofőr

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Asztalitenisz Facebook-oldala jelentette be a tragikus hírt, amelyet a Szon.hu is megosztott olvasóival. A nyíregyházi buszsofőr még 2025 áprilisában tűnt el. Boldog kapcsolatban élt, volt stabil állása, mindenki, aki ismerte, értetlenül állt az események előtt.

Hatalmas rejtély övezte a nyíregyházi buszsofőr váratlan eltűnését, sajnos, a legborúlátóbb elképzelések igazolódtak be Fotó: Facebook/Szon.hu

A buszsofőr titokzatos eltűnése

2025. április 13-án, a bajorországi Fürstenfeldbruck térségében veszett nyoma. Éppen a hivatalos felmondását intézte, haza szeretett volna költözni Németországból, amikor hirtelen eltűnt. Annyit lehetett tudni, hogy délután 2-kor még beszélt a párjával, este 7-kor hagyta el a lakását, akkor még azt hitték, biciklizni indult. Igen ám, de a kerékpárját megtalálták a lakásán, ettől fogva senki sem hallott róla semmit.

Az első napokban a szerettei még reménykedtek abban, hogy viszontláthatják Róbertet.

Soha nem fordult elő, hogy ne menjen be a munkahelyére. Már csak pár nap választotta el attól, hogy hazajöjjön. Lehet, hogy útnak indult, vagy csak sétálni ment, és közben történt vele valami. Nagyon várjuk haza, főleg a kisfiunk

– nyilatkozta akkor még bizakodva a párja, Murai Kitti a Borsnak.

A magyar rendőrségnek sikerült bemérnie a buszsofőr telefonját,

Frankfurt környékéről még befogták a mobilja jeleit, azonban április 16-án ennek is végeszakadt. A készüléket vagy kikapcsolták, vagy lemerült.

Közvetlenül az eltűnése után a Bors is beszámolt a rejtélyes esetről, ami a találgatások lavináját indította el.

Volt, aki arra tippelt, elrabolták. Voltak, akik úgy vélték, valami bűnügybe keveredett. A véleménycunami hasonló módon árasztotta el a közösségi oldalakat, mint a

tragikus és rejtélyes körülmények között elhunyt Kaszás Nikolett esetében.

