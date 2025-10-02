Meghalt a több hónapja rejtélyes körülmények közt eltűnt nyíregyházi buszsofőr

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Asztalitenisz Facebook-oldala jelentette be a tragikus hírt, amelyet a Szon.hu is megosztott olvasóival. A nyíregyházi buszsofőr még 2025 áprilisában tűnt el. Boldog kapcsolatban élt, volt stabil állása, mindenki, aki ismerte, értetlenül állt az események előtt.
2025. április 13-án, a bajorországi Fürstenfeldbruck térségében veszett nyoma. Éppen a hivatalos felmondását intézte, haza szeretett volna költözni Németországból, amikor hirtelen eltűnt. Annyit lehetett tudni, hogy délután 2-kor még beszélt a párjával, este 7-kor hagyta el a lakását, akkor még azt hitték, biciklizni indult. Igen ám, de a kerékpárját megtalálták a lakásán, ettől fogva senki sem hallott róla semmit.
Az első napokban a szerettei még reménykedtek abban, hogy viszontláthatják Róbertet.
Soha nem fordult elő, hogy ne menjen be a munkahelyére. Már csak pár nap választotta el attól, hogy hazajöjjön. Lehet, hogy útnak indult, vagy csak sétálni ment, és közben történt vele valami. Nagyon várjuk haza, főleg a kisfiunk
– nyilatkozta akkor még bizakodva a párja, Murai Kitti a Borsnak.
A magyar rendőrségnek sikerült bemérnie a buszsofőr telefonját,
Frankfurt környékéről még befogták a mobilja jeleit, azonban április 16-án ennek is végeszakadt. A készüléket vagy kikapcsolták, vagy lemerült.
Közvetlenül az eltűnése után a Bors is beszámolt a rejtélyes esetről, ami a találgatások lavináját indította el.
Volt, aki arra tippelt, elrabolták. Voltak, akik úgy vélték, valami bűnügybe keveredett. A véleménycunami hasonló módon árasztotta el a közösségi oldalakat, mint a
tragikus és rejtélyes körülmények között elhunyt Kaszás Nikolett esetében.
Nikolett halála, eltűnésének körülményei szintén számos kérdőjelet vetettek fel, amelyek megválaszolása még várat magára. Az Origo naprakészen tájékoztatta olvasóit a legfrissebb fejleményekről az eltűnése pillanatától egészen a megtalálásáig.
De Nikolett történetének még a halálhíre sem vetett véget.
Éppen ellenkezőleg, mindenki a lélegzetét visszafojtva várja, hogy kiderüljön, hogyan és miért kellett meghalnia a fiatal nőnek. Részletek az Origón!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.