Kisbaba kora óta nem látta lányát az édesapa – börtön várhat az anyára

Új fordulatot vett annak a mezőtúri édesanyának az ügye, aki hosszú évekig nem engedte az olasz édesapának, hogy láthassa a kislányt. A nő hosszú éveken át bújtatta a gyermeket a világ elől, Chantal Ildikó még iskolába se járt, az édesanyja otthon tanította őt – írta meg Szoljon.hu.

A nő 13 évet vett el az olasz apától, a férfi utoljára 14 hónapos korában látta Chantal Ildikót

Kép forrása: : Bors.hu

Chantal Ildikó tartózkodási helye több mint 10 éven át rejtély volt. A gyermek születése előtt Olaszországban élt a pár, azonban a férfi karácsony alkalmából Magyarországra hozta a nőt és az akkor 14 hónapos kisbabát, hogy a magyar rokonok is megismerhessék.

A látogatást követően a nő üzenetet küldött Chantal Ildikó apjának

Az üzenetben azt írta, hogy nem szándékozik visszamenni a férfihoz, a gyermeket pedig hosszú évekre elrejtette. Az apa akkor Olaszországban feljelentette Klaudiát, és kérte a gyermekelhelyezést. Az olasz hatóságok az apának ítélték az alig egyéves kislányt, a nő azonban nem adta át a gyermeket, ezért őt távollétében négy év börtönre ítélték, és körözést adtak ki ellene.

A rejtély 2025 júniusában oldódott meg, amikor egy nemzetközi akció keretében elfogták Klaudiát Mezőtúron, egy hónapra rá pedig gyanúsítottként hallgatták ki kiskorú veszélyeztetése miatt. Ekkor az olasz édesapa, Andrea Tonello újra kapcsolatba léphetett gyermekével, azóta igyekszik közelebb kerülni a kislányhoz. Elmondása szerint nincsen egyszerű dolga, mivel gyermeke, aki azóta betöltötte a 14. életévét, valóságos "ogreként" tekint rá anyja befolyásolása miatt. Erről az Origo egy korábbi cikkében bővebben is olvashat. Az apa belátta, hogy nem szabad a kislányt kiszakítani a környezetéből, ezért az anyai nagymamának adta át ideiglenesen a felügyeleti jogot.

A velencei főügyész ismét Klaudia kiadatását kéri

Lichy József, Klaudia ügyvédje a Borsnak arról beszélt, az olasz hatóságok nem hagyják annyiban a dolgot, és ismét az édesanya kiadatását kérik, hogy megkezdje börtönbüntetésének letöltését Olaszországban. Ugyanis ők ezt az ügyet gyermekrablásnak tekintik.

