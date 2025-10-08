Ismét Pesten akciózott a fekete francia fantom – videóval

Néhány napja az Origo is beszámolt arról az elképesztő videóról, amelyen az látható, amint egy fekete Citroën sofőrje fényes nappal letarolt két közlekedési táblát Budapesten, a Fogarasi úton, majd mintha mi sem történt volna, továbbhajtott. A fiatal férfi akkor a telefonját nyomkodta, ez vonhatta el a figyelmét a vezetéstől. Most egy újabb felvétel került elő a fekete fantomról - írta meg a Bpiautosok.hu.

Most a Váci úton dott elő hajmeresztő mutatványt a Citroën

Fotó: BpiAutósok.hu

A portál egy másik olvasója küldte el az újabb fedélzetikamera-felvételt, amelyen ugyanaz a jármű látható, október 5-én. A figyelmetlen sofőr ez alkalommal egy terelőbóját kapott el és gyűrt maga alá valahol, azt vonszolta a Váci úton, ki tudja mióta.

Már eljárás folyik a Citroën sofőrjével szemben

Az első esetben a kamerafelvétel alapján a Budapesti Rendőr-főkapitányság eljárást indított, talán a mostani incidenst is vizsgálni fogják.