Citroen

Ismét Pesten akciózott a fekete francia fantom – videóval

Talán most is a mobiltelefonja kötötte le a figyelmét. Ezúttal a város egy másik pontján adott elő hajmeresztő mutatványt a Citroën.
Néhány napja az Origo is beszámolt arról az elképesztő videóról, amelyen az látható, amint egy fekete Citroën sofőrje fényes nappal letarolt két közlekedési táblát Budapesten, a Fogarasi úton, majd mintha mi sem történt volna, továbbhajtott. A fiatal férfi akkor a telefonját nyomkodta, ez vonhatta el a figyelmét a vezetéstől. Most egy újabb felvétel került elő a fekete fantomról - írta meg a Bpiautosok.hu.

Citroën
Most a Váci úton dott elő hajmeresztő mutatványt a Citroën 
Fotó: BpiAutósok.hu

A portál egy másik olvasója küldte el az újabb fedélzetikamera-felvételt, amelyen ugyanaz a jármű látható, október 5-én. A figyelmetlen sofőr ez alkalommal egy terelőbóját kapott el és gyűrt maga alá valahol, azt vonszolta a Váci úton, ki tudja mióta.

Már eljárás folyik a Citroën sofőrjével szemben

Az első esetben a kamerafelvétel alapján a Budapesti Rendőr-főkapitányság eljárást indított, talán a mostani incidenst is vizsgálni fogják.

 

 

