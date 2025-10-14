Átverte jó szándékú ismerősét, 49 milliót tüntetett el

2023 júniusa és 2024 szeptembere között egy ismerős rendszeresen készpénzt adott át a csaló nőnek Orosházán. A nő azt állította, hogy új ingatlanra van szüksége a beteg gyerek miatt, amihez hitelre van szüksége. A csaló állította, hogy nem rendelkezik elegendő háttérrel a hitelügyintézéshez, valamint a hitel folyósításának feltételeinek teljesítéséhez - írta meg a Beol.hu.

A vádlott nem rendelkezett rendszeres jövedelemmel, csalással próbált meg pénzhez jutni

Fotó: Varga József Zoltán / Shutterstock (Illusztráció)

Ismerőse áldozatul ejtésével próbálta megoldani helyzetét, tudta jól, hogy kiszemeltje rendezett anyagi bázissal rendelkezik.

A csalónak semmi szándéka nem volt visszafizetni tartozását

A 43 éves nő azzal hitegette áldozatát, hogy a hitel folyósítása után fogja megadni a 49 millió forintot. Azonban nem volt tervben az ingatlan megvásárlása és a vádlott nem is rendelkezett elegendő jövedelemmel vagy vagyonnal a milliós összeg rendezéséhez. A készpénzt a csaló nő saját maga létfenntartására költötte, az okozott kár pedig nem térült meg. Az Orosházi Járási Ügyészségen vádat emeltek a 43 éves elkövető ellen jelentős kárt okozó üzletszerűen, folytatólagosan elkövetett csalás miatt.

A Békés Vármegyei Főügyészség közleményében olvasható, hogy végrehajtandó börtönbüntetést indítványozott a vádhatóság, továbbá azt, hogy kötelezzék őt az ismerősének okozott kár megtérítésére is.

Tolna vármegyében pedig szintén csalás bűntette miatt emelt vádat az ügyészség egy 48 éves nővel szemben. Az asszony ellenőrnek adta ki magát, hogy bejuthasson egy 85 éves idős hölgy házába, aki az összes pénzét odaadta neki.