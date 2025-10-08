85 éves nénit fosztott ki a magát ellenőrnek hazudó nő

A 48 éves nő úgy döntött, aljas átveréshez folyamodik, hogy pénzt szerezzen. 2023 nyarán ezért becsöngetett egy Tolna vármegyei községben lévő házba, ahol egy 85 éves hölgy lakott. A lelketlen nő az áramszolgáltató ellenőrének mondta magát, az ügyészség csalás bűntette miatt emelt vádat ellene - írta meg a Teol.hu.

A csalás áldozatává vált néni jóhiszeműen hit a vádlottnak

Kép forrása: Pixabay (illusztráció)

A csalással vádolt nő azt állította, hogy az idős asszonynak tartozása van

A vádlott azt hazudta neki, azért érkezett, hogy rátekintsen a villanyórára, majd jelezte, hogy a mérőóra adatai alapján a sértett 70 ezer forinttal tartozik. Közölte, amennyiben tartozását nem rendezi a helyszínen, kikapcsolja az áramot. A becsapott idős hölgy a rendelkezésére álló összes pénzét, 30 ezer forintját átadta a csalónak. Az összeg átadását a vádlott egy bolti nyugta hátuljára felírva rögzítette. Az álellenőr az eljárás során tízezer forintot visszafizetett a néninek.

A bűncselekményt beismerő, büntetlen előéletű vádlottal szemben a járási ügyészség indítványozta, hogy a Szekszárdi Járásbíróság tárgyalás mellőzésével, büntetővégzés útján, végrehajtásában felfüggesztett börtönbüntetést szabjon ki. Emellett javaslatot tett a sértett polgári jogi igényének elbírálására is.

