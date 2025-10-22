Ilyen módszerekkel dolgozik a duguláselhárító maffia

Az utóbbi időben egyre többet hallani olyan csalókról, akik felismerték a duguláselhárításban lévő kiaknázatlan lehetőségeket. A csalás áldozatai a legtöbb esetben idős emberek, azonban bárkivel megtörténhet, hogy megpróbálják bepalizni – írta meg a Heol.hu.

A bűnözők duguláselhárítás címén százezreket gombolnak le az áldozatokról, a csalás ellen kifejezetten nehéz védekezni

Fotó: illusztráció/Shutterstock

Trükkös csalás

A portál Tietze Nándor duguláselhárító szakembert kérdezte a jelenségről, aki felidézett egy korábbi esetet. Egy januári napon nem tudott kimenni ismerőséhez, a későbbi áldozat ezért az interneten keresztül keresett magának szakembert, és felhívott egy weboldalon található telefonszámot. A szám tulajdonosa arról tájékoztatta, hogy ő sem tud kimenni, de ad egy másik elérhetőséget és a kollégája megoldja. Ez meg is történt, csakhogy az ügyfélnek 430 ezer forintot számláztak ki, ráadásul a probléma két hét után visszatért.

A temetési pénz is duguláselhárításra ment el

Szeptemberben egy idős házaspárt vertek át Bükkszéken. A bácsi 92, a néni 86 éves, őket 504 ezer forinttal károsították meg a csalók. A munkalapon 3 hónapos garancia szerepelt, ám amikor az idős hölgy telefonált, akkor a csalók azt felelték, hogy 200 ezer forintért hajlandóak megcsinálni ismét a munkát. Ezt már inkább nem kérték, mint mondták, az előző szolgáltatáshoz is már a temetésre félretett pénzüket kellett felhasználni.

Egy egri nő 170 ezret fizetett, és egy hétre rá ismét eldugultak a lefolyói – sorolta az eseteket Tietze Nándor. Hozzátéve: a legszomorúbb az egészben, hogy a csalók az idősek félelmére építenek. Ha több férfi egy idős ember felé áll követelve a „munkaösszeget”, akkor jellemzően nem állnak le vele vitatkozni, és gyakori a megfélemlítés is.

A szakember szerint nehéz kivédeni ezeket a csalásokat, mert a bűnözők számlát adnak a munkáról.

Érdemes a Gazdasági Versenyhivatalnál és a NAV-nál jelenteni az ilyen eseteket, hátha előbb-utóbb történik is valami”

– javasolta a szakember.

Tietze Nándor szerint az is gyakori, hogy a cég, amelynek dolgoznak, hamar bedől. Ám ezután gyorsan alapítanak egy másik Kft.-t és kezdődik elölről a piszkos üzlet. A szakember kiemelte: mindig kérjünk számlát, ezt sok esetben ugyanis a biztosító kifizeti, ha megfelelő csomagunk van.