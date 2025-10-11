Hírlevél

Rendkívüli

Itt a totális ukrán fordulat, erre várt az egész világ!

üzenet

Undorító csalási módszer: ezzel a kamu poszttal próbálják a pénzünket kicsalni

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Egy úgynevezett gyászposzt jelent meg az egyik nagyváros közösségi oldalán a minap. A bejegyzés csalás volt, és azokat akarták elérni vele, akik megszánnak egy nagy bajban lévő nagymamát. Mutatjuk, mi állt benne.
Nemrég a Debrecenben Hallottam-csoportban próbálták meg mások pénzét megszerezni bűnözők – vette észre a Haon.hu. A Facebook-bejegyzés csalás volt gyászposztnak álcázva. Az állt benne, hogy egy nő unokájánál leukémiát diagnosztizáltak hogy, hogy nem, pont azután, hogy elveszítette a saját kisfiát. A csaló azt kérte, segítsenek neki, mert nagy bajban van, nincs pénze a kezelésre.

Undorító csalási módszer: ezzel a kamu poszttal próbálják a pénzünket kicsalni
Forrás: illusztráció/MW-archív

Könnyű bedőlni az aljas online csalásoknak

A kéregető bűnöző hozzátette, minden megosztás, és támogató üzenet segítség számára. A posztot már törölték az oldalról.

Ez a próbálkozás is jól mutatja, mennyire leleményesek a csalók, akik sokszor már nem a technológia, hanem a pszichológia fegyverével próbálják „eltalálni" az áldozataikat.

Nemrég írtunk arról, melyek a legkreatívabb online csalások, amelyekre nem árt felkészülni, és tippeket is adtunk arról, hogyan lehet megúszni az ilyen támadásokat. Ezeket ebben a cikkben találja. 

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

