Nemrég a Debrecenben Hallottam-csoportban próbálták meg mások pénzét megszerezni bűnözők – vette észre a Haon.hu. A Facebook-bejegyzés csalás volt gyászposztnak álcázva. Az állt benne, hogy egy nő unokájánál leukémiát diagnosztizáltak hogy, hogy nem, pont azután, hogy elveszítette a saját kisfiát. A csaló azt kérte, segítsenek neki, mert nagy bajban van, nincs pénze a kezelésre.

Undorító csalási módszer: ezzel a kamu poszttal próbálják a pénzünket kicsalni

Könnyű bedőlni az aljas online csalásoknak

A kéregető bűnöző hozzátette, minden megosztás, és támogató üzenet segítség számára. A posztot már törölték az oldalról.

Ez a próbálkozás is jól mutatja, mennyire leleményesek a csalók, akik sokszor már nem a technológia, hanem a pszichológia fegyverével próbálják „eltalálni" az áldozataikat.

Nemrég írtunk arról, melyek a legkreatívabb online csalások, amelyekre nem árt felkészülni, és tippeket is adtunk arról, hogyan lehet megúszni az ilyen támadásokat. Ezeket ebben a cikkben találja.

