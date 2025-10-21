Hírlevél

adminisztrátor

Fantomdiákok segítségével lovasított meg milliókat egy iskolaszövetkezeti ügyintéző

A sikkasztási ügy vádlottja 2022 és 2023 között adminisztrációs munkatársként dolgozott egy iskolaszövetkezetnél. A csalást elkövető borsodi nő vezette a tanulók ledolgozott munkaóráit, előkészítette a bérkifizetéseket, valamint az új munkavállalók adatait rögzítette. Pozíciójával visszaélve olyan diákokat is rögzített, akik már nem vállaltak munkát az iskolaszövetkezeten keresztül.
Egy borsodi nő éveken át adminisztrátorként dolgozott egy iskolaszövetkezetnél. Ebben a munkakörben rögzítette az új dolgozók adatait, bérszámfejtési munkákat végezett és ő készítette elő a bérek kifizetését. Ezt kihasználva 2022-ben és 2023-ban korábban foglalkoztatott diákokat újra felvett a rendszerbe, majd olyan adatokat vitt fel a rendszerbe, amelyek szerint a „fantomdiákok” munkát végeztek és ezért bér jár a számukra. A csalás során a munkabért egy olyan számlaszámra utaltatta, amely valójában az övé volt - írta meg a Boon.hu. 

A csalást elkövető nő kapta meg a nem létező diákok fizetését
Fotó:  Shutterstock ( illusztráció)

A vádlott tevékenysége évekig észrevétlen maradt, összesen 6,6 millió forintos kárt okozott az iskolaszövetkezetnek.

Nem először követett el csalást az diákszövetkezeti adminisztrátor

Jelentős kárt okozó, üzletszerűen és folytatólagosan elkövetett csalás bűntette miatt, 3 év börtönbüntetésre és 3 év közügyektől eltiltásra ítélte az elkövetőt a Miskolci Járásbíróság. Emellett a kár megtérítésére is kötelezték a vádlottat. A nőt visszaesőként ítélték el, már korábban is volt arra példa, hogy hasonló bűncselekménnyel próbált pénzhez jutni, ami súlyosbító tényező. A bíróság enyhítő körülményként értékelte, hogy a nő egyből beismerte a bűncselekményt, és együttműködést mutatott a hatóságokkal. Még nem jogerős az ítélet.

