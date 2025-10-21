Fantomdiákok segítségével lovasított meg milliókat egy iskolaszövetkezeti ügyintéző

Egy borsodi nő éveken át adminisztrátorként dolgozott egy iskolaszövetkezetnél. Ebben a munkakörben rögzítette az új dolgozók adatait, bérszámfejtési munkákat végezett és ő készítette elő a bérek kifizetését. Ezt kihasználva 2022-ben és 2023-ban korábban foglalkoztatott diákokat újra felvett a rendszerbe, majd olyan adatokat vitt fel a rendszerbe, amelyek szerint a „fantomdiákok” munkát végeztek és ezért bér jár a számukra. A csalás során a munkabért egy olyan számlaszámra utaltatta, amely valójában az övé volt - írta meg a Boon.hu.

A csalást elkövető nő kapta meg a nem létező diákok fizetését

Fotó: Shutterstock ( illusztráció)

A vádlott tevékenysége évekig észrevétlen maradt, összesen 6,6 millió forintos kárt okozott az iskolaszövetkezetnek.

Nem először követett el csalást az diákszövetkezeti adminisztrátor

Jelentős kárt okozó, üzletszerűen és folytatólagosan elkövetett csalás bűntette miatt, 3 év börtönbüntetésre és 3 év közügyektől eltiltásra ítélte az elkövetőt a Miskolci Járásbíróság. Emellett a kár megtérítésére is kötelezték a vádlottat. A nőt visszaesőként ítélték el, már korábban is volt arra példa, hogy hasonló bűncselekménnyel próbált pénzhez jutni, ami súlyosbító tényező. A bíróság enyhítő körülményként értékelte, hogy a nő egyből beismerte a bűncselekményt, és együttműködést mutatott a hatóságokkal. Még nem jogerős az ítélet.

