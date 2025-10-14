Szörnyű, hogy még mindig van ilyen: most egy idős nőt vert át az unokázós csaló

A Veszprémi Rendőrkapitányság egy budapesti férfivel szemben folytat nyomozást, aki az úgynevezett unokázós módszerrel károsított meg egy idős asszonyt. A csaló 2025. október 6-án délután hívta fel a sértettet vezetékes telefonon, és ügyvédnek adta ki magát. Azt állította, hogy a hölgy egyik hozzátartozója bajba került, és sürgős anyagi segítségre van szüksége. Ezzel a megtévesztéssel sikerült rábírnia az asszonyt, hogy készpénzt és ékszereket adjon át neki. A gyanúsított így összesen mintegy hárommillió forinttal károsította meg az idős nőt - írta a Veol.hu.

Unokáik ügyvédjének adta ki magát, így verte át az időseket a csaló

Fotó: Police.hu

Körözést adtak ki a csaló ellen csaló

A Veszprémi Rendőrkapitányság körözést adott ki a 26 éves K. E. ellen, és a lakosság segítségét kéri a gyanúsított felkutatásában. A rendőrök arra kérik azokat, akik a körözött férfit a kiadott fotó alapján felismerik, vagy a tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkeznek, tegyenek bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámon vagy a díjmentes 112-es segélyhívón.

