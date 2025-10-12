Lebukott a Marketplace-en üzletelő csaló, aki több mint száz embert vert át

A Tatabányai Járásbíróság előtt zajlott a tárgyalás annak a férfinak az ügyében, akit pénzmosás bűntettével és számos egyéb bűncselekménnyel vádolnak. A csaló hamis hirdetésekkel vert át embereket az interneten, ezzel szerezve pénzt – számolt be róla a Kemma.hu.

Nemlétező termékekkel verte át az embereket a csaló (illusztráció)

Fotó: Shutterstock

Több mint 100 embert vert át a csaló

A vádirat szerint 2022 augusztusa és 2023 februárja között a férfi olyan hirdetéseket adott fel PS4 konzolokra, bútorokra és más használati tárgyakra, amelyek mögött valójában semmilyen termék nem állt. A vevők előleget vagy a teljes vételárat átutalták neki, de az áru sosem érkezett meg. A csaló több hamis profilt használt, hogy eltakarja valódi kilétét. Horváth Sándor, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője elmondta, a hamis hirdetésekkel szerzett pénzt a vádlott nemcsak felélte, hanem igyekezett eltitkolni annak eredetét is és ezzel pénzmosást követett el. Az összegek egy részét a barátnője és rokonai bankszámlájára utaltatta, hogy ne lehessen nyomon követni. A maradékot készpénzben vette fel ATM-ekből, illetve bankkártyás vásárlásokra költötte.

A vádlott ellen 60 rendbeli csalás bűntette, 42 rendbeli csalás vétsége és pénzmosás bűntette miatt emeltek vádat.

Az ítélet 2 év 3 hónap börtönbüntetés, 2 év közügyektől való eltiltás és 732 ezer forint vagyonelkobzás. Emellett a bíróság elrendelte, hogy a 102 sértett részére meg kell térítenie a kárt. A férfi és védője enyhítést, az ügyész pedig három nap gondolkodási időt kért, így az ítélet nem jogerős.

