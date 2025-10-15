Elfogták a rendőrök a rosszarcú unokázós csalót

Tegnap az Origo is beszámolt róla, hogy a csaló megtévesztéssel készpénzt és ékszereket zsákmányolt áldozatától, többmillió forintos kárt okozva ezzel neki.

Ügyvédnek adta ki magát az unokázós csaló

Fotó: illusztráció Pexels.com

A magát ügyvédnek kiadó férfi telefonon hívta fel az idős asszonyt azzal, hogy a lányát letartóztatták, és csak „kaució megfizetése” esetén helyezik szabadlábra. Az ijedt nő - az álügyvéd utasításának megfelelően - több százezer forintját és az ékszereit dobta le az ablakból a csalónak.

Hamar rendőrkézre került a csaló

A Veszprémi Rendőrkapitányság nyomozói azonosították a gyanúsítottat, és körözést adtak ki a 26 éves budapesti K. E. ellen. A Borsonline.hu most arról ír, hogy az unokázós csalót október 15-én Sopronban elfogták, előállították és kihallgatták. A kicsalt ékszereket pedig egy budapesti értékesítőnél lefoglalták. A gyanúsított ellen csalás miatt folyik nyomozás, és kezdeményezték az őrizetbe vett férfi letartóztatását.