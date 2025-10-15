Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Pusztító csapás várható? Moszkva készenlétben, háború a küszöbön!

unokázós csalás

Elfogták a rendőrök a rosszarcú unokázós csalót

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Gyors, eredményes nyomozás: őrizetben a négymillió forintot megszerző férfi. A csaló zsákmányát is lefoglalták.
Link másolása
Vágólapra másolva!
unokázós csalásElfogtákékszereketcsalókészpénz

Tegnap az Origo is beszámolt róla, hogy a csaló megtévesztéssel készpénzt és ékszereket zsákmányolt áldozatától, többmillió forintos kárt okozva ezzel neki. 

Ügyvédnek adta ki magát az unokázós csaló
Ügyvédnek adta ki magát az unokázós csaló 
Fotó: illusztráció Pexels.com

A magát ügyvédnek kiadó férfi telefonon hívta fel az idős asszonyt azzal, hogy a lányát letartóztatták, és csak „kaució megfizetése” esetén helyezik szabadlábra. Az ijedt nő - az álügyvéd utasításának megfelelően - több százezer forintját és az ékszereit dobta le az ablakból a csalónak.

Hamar rendőrkézre került a csaló

A Veszprémi Rendőrkapitányság nyomozói azonosították a gyanúsítottat, és körözést adtak ki a 26 éves budapesti K. E. ellen. A Borsonline.hu most arról ír, hogy az unokázós csalót október 15-én Sopronban elfogták, előállították és kihallgatták. A kicsalt ékszereket pedig egy budapesti értékesítőnél lefoglalták. A gyanúsított ellen csalás miatt folyik nyomozás, és kezdeményezték az őrizetbe vett férfi letartóztatását.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!