Nekiment a saját ügyvédjének a csantavéri bérgyilkos

Dér Csabát közel öt éven át dr. Gulyás Krisztián védte - írta meg a Blikk.hu. Azután vette át a védelmét, hogy lezárták a nyomozást és egészen a jogerős ítéletig képviselte a csantavéri bérgyilkost.
Mit tett csantavéri bérgyilkos?
A szerb-magyar kettős állampolgárságú, most 44 éves Dér Csaba 2018 júliusában Amszterdamban álhajat vett fel és terepszemlére indult egy kávézóba. Oda tartott, ahova az a horvát férfi járt, akit meg akart ölni. 2018. július 30-án délután "leplezett külsővel" visszatért a kávézóba.
Tarkón lőtte az áldozatát, és elmenekült.
Két hónappal később a nyomozók szerint egy magyar drogdílert is likvidált. Ahogy az Origo elsőként megírta, egy találkozót beszélt meg vele 2018. szeptember 19-ének estéjére a rákospalotai Szentmihályi úti bevásárlóközpont és a Szilas-patak közé. Áldozatának kábítószernek látszó, cukorhelyettesítő anyagot tartalmazó csomagokat adott át. Amíg az ingatalban is utazó vállalkozó ezeket vizsgálgatta,
gyilkosa fejbe lőtte, majd a holttestét a patak medrébe húzta.
A férfi a támadások után mindig más országban húzta meg magát, amihez hamis okmányokat készítettet és használt. Dér Csaba a helyszínen vallott a Szilas-patak melletti támadásról, amit ebben a videóban láthat:
A csantavéri bérgyilkos a rákospalotai támadás mellett azt is bevallotta, hogy 2019 januárjában Belgrádban is ölt. Akkor is nappal és az utcán.
Egy családapát ölt meg az autójánál.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság életvédelmi nyomozói rájöttek, hogy
a két gyilkosságot ugyanaz a férfi követte el, a vajdasági bérgyilkos,
akit 2019. március 1-jén a cseh rendőrség elfogott. Az elfogás előkészítésében kiemelkedő szerepe volt a EUROJUST-nak és az Europolnak is.A férfit a TEK vette át, amikor Magyarországra hozták külföldről 2020. augusztus 7-én. A Fővárosi Főügyészség a férfi ellen előre kitervelten és több ember sérelmére elkövetett emberölés, lőfegyverrel és lőszerrel visszaélés és közokirat-hamisítás miatt emelt vádat a Fővárosi Törvényszéken. Végül életfogytiglani fegyházbüntetést kapott.
Megváltozott a csantavéri bérgyilkos?
Dér Csaba máig ragaszkodik ahhoz, hogy a budapesti gyilkosságot nem ő követte el. Az ügyvédje már a Kúriának szánt felülvizsgálati kérelmet fogalmazta, amikor történt valami. Az ügyvéd szerint védence megváltozott. Egy nap levelet kapott Dér Csabától, amiben pénzt követelt tőle. Azt is megírta, mi fog történni, ha nem fizet neki.
Amennyiben ezt nem teljesítem, beváltja a fenyegetését, amelynek a lényege, hogy tönkreteszi az életemet. Egy ilyen helyzetben és ilyen emberrel szemben alapvetően nem volt más választásom, mint hogy felvegyem a kesztyűt. Az állam sem szokott terroristákkal alkudozni"
- magyarázta a férfi a Blikknek, aki nem adott pénzt Dérnek. Ezek után a bérgyilkos, legalábbis képletesen nekiment az ügyvédnek. Megpróbált eljárást kezdeményezni ellene különböző ürügyekkel, de sosem vitték végig a nyomozók.
Történt egy hosszabb telefonbeszélgetés köztünk – elég kemény szavakkal illettük egymást –, és ennek alkalmával elhangoztak a részéről azok a mondatok, kijelentések, amelyek minden, általa elkövetett gyilkossággal összefüggésben is megvalósultak. Konkrétan feltettem neki a kérdést, hogy akkor én is golyóval a fejemben fogom végezni? Erre mély hallgatás volt a válasz. A többit mindenki értelmezze úgy, ahogy jónak látja"
– magyarázta az ügyvéd. Hogy mit mondott még róla, azt megtudhatja, ha ide kattint.
Dér Csaba ellen zsarolás, hamis vád és zaklatás miatt tett feljelentést az ügyvédje, de csak az utóbbi gyanúja miatt indult ellene eljárás.