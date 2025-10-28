Nekiment a saját ügyvédjének a csantavéri bérgyilkos

Dér Csabát közel öt éven át dr. Gulyás Krisztián védte - írta meg a Blikk.hu. Azután vette át a védelmét, hogy lezárták a nyomozást és egészen a jogerős ítéletig képviselte a csantavéri bérgyilkost.

A csantavéri bérgyilkos: Dér Csaba

Mit tett csantavéri bérgyilkos?

A szerb-magyar kettős állampolgárságú, most 44 éves Dér Csaba 2018 júliusában Amszterdamban álhajat vett fel és terepszemlére indult egy kávézóba. Oda tartott, ahova az a horvát férfi járt, akit meg akart ölni. 2018. július 30-án délután "leplezett külsővel" visszatért a kávézóba.

Tarkón lőtte az áldozatát, és elmenekült.

Két hónappal később a nyomozók szerint egy magyar drogdílert is likvidált. Ahogy az Origo elsőként megírta, egy találkozót beszélt meg vele 2018. szeptember 19-ének estéjére a rákospalotai Szentmihályi úti bevásárlóközpont és a Szilas-patak közé. Áldozatának kábítószernek látszó, cukorhelyettesítő anyagot tartalmazó csomagokat adott át. Amíg az ingatalban is utazó vállalkozó ezeket vizsgálgatta,

gyilkosa fejbe lőtte, majd a holttestét a patak medrébe húzta.

A férfi a támadások után mindig más országban húzta meg magát, amihez hamis okmányokat készítettet és használt. Dér Csaba a helyszínen vallott a Szilas-patak melletti támadásról, amit ebben a videóban láthat:

A csantavéri bérgyilkos a rákospalotai támadás mellett azt is bevallotta, hogy 2019 januárjában Belgrádban is ölt. Akkor is nappal és az utcán.

Egy családapát ölt meg az autójánál.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság életvédelmi nyomozói rájöttek, hogy

a két gyilkosságot ugyanaz a férfi követte el, a vajdasági bérgyilkos,

akit 2019. március 1-jén a cseh rendőrség elfogott. Az elfogás előkészítésében kiemelkedő szerepe volt a EUROJUST-nak és az Europolnak is.A férfit a TEK vette át, amikor Magyarországra hozták külföldről 2020. augusztus 7-én. A Fővárosi Főügyészség a férfi ellen előre kitervelten és több ember sérelmére elkövetett emberölés, lőfegyverrel és lőszerrel visszaélés és közokirat-hamisítás miatt emelt vádat a Fővárosi Törvényszéken. Végül életfogytiglani fegyházbüntetést kapott.