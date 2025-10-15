Hetvenmillióra számít a csányi mászókabaleset áldozatának családja

Ahogy annak idején az Origo is megírta, 2019. szeptember 26-án Radics Mercédesz a barátaival együtt óvódája udvarán játszott. Egyszer csak gondolt egyet és felmászott az egyik játékra, aminek az elkorhadt lábazata nem bírta a terhelést. A csányi mászókabaleset áldozata azért halt meg, mert a szerkezet rádőlt. Hat évvel a tragédia után a Hatvani Járásbíróság kimondta, hogy az óvoda is felelős a 6 éves kislány haláláért, akinek a rokonai kártérítésért küzdenek.
Egy évvel az eset után a község polgármestere, illetve az óvoda vezetője ellen halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt emeltek vádat.
A Hatvani Járási Ügyészség vádiratában az állt, hogy az óvodai játszótér üzemeltetéséért felelős személyek sorozatos mulasztásai miatt halt meg a kislány. A település jegyzője ellen indult büntetőeljárást 2023 júniusában megszüntettek a Heol.hu cikke szerint.
Az eset után kiderült, hogy a tragédia megelőzhető lett volna, hiszen már egy 2011-ben elvégzett, kötelezően előírt felülvizsgálat megállapította, hogy a mászóka balesetveszélyes. A vizsgálat egyértelműen felhívta a figyelmet arra is, hogy a játszótér karbantartási dokumentációja hiányzik, az üzemeltetőnek pedig kötelessége karbantartási és ellenőrzési tervet készíteni.
Ezek az előírások soha nem teljesültek. Az óvoda vezetője nem tiltotta meg a veszélyes játék használatát, nem akadályozta meg annak igénybevételét és nem zárta le a gyerekek elől, miközben a munkaköri leírásában szerepelt a balesetvédelmi szabályok betartásáról való gondoskodás is"
– hangsúlyozta a család jogi képviselője a Borsnak, hozzátéve: a bíró szerint "a csányi óvoda – mint önálló jogi személyiséggel rendelkező intézmény – nem hivatkozhat az önkormányzat és a felperesek között évekkel ezelőtt megkötött megállapodásra, mivel annak nem volt aláírója. Az intézmény vezetője saját döntései és mulasztásai révén ugyancsak felelős a bekövetkezett halálos balesetért" - írták. Ráadásul még egy nagyon fontos dolog kiderült.
A kislány veleszületett hemangiómával élt, amely miatt fizikai kíméletre szorult, és orvosi javaslat alapján nem is mehetett volna fel a játékra. Az óvoda erről tudomással bírt, mégsem biztosította a gyermek fokozott védelmét, és nem tiltotta meg számára a veszélyes eszközök használatát"
– szögezte le az ügyvédi iroda.
A csányi mászókabaleset után az óvoda még nem fizetett
A baleset után a biztosító 9 és félmillió forintot fizetett ki a családnak.
- Fontos tény, hogy az óvoda – mint jogi személy – azonban semmiféle kifizetést nem teljesített. A károsultak ezt követően fordultak a Karkosák Ügyvédi Irodához. A Hatvani Járásbíróság közbenső ítélete mérföldkő a felelősség kimondásában: a bíróság megállapította az óvoda jogi felelősségét, és a per – a közbenső ítélet jogerőre emelkedését követően –a kártérítés összegének megállapításával folytatódik. Ez a közbenső döntés tehát nem lezárja, hanem megerősíti a család igazát: kimondja, hogy az óvoda felelős a tragédia bekövetkezéséért – jelentette ki a jogi képviselő.
Nincs az az összeg, ami enyhíthetné a fájdalmunkat, de egy megítélt kártérítés legalább könnyebbé teheti Mercike testvéreinek az életét. Az biztos, hogy a pénzt nem magamra költöm majd. A gyerekeknek szeretnék inkább ingatlant vásárolni"
– mondta a Borsnak Radics Béla, aki naponta kijár kislánya sírjához.
A lap szerint a több éves pereskedést lerövidíthetik egy egyezségkötéssel. Csak el kell fogadnia az óvodának,
hogy a család körülbelül 70 millió forintot követel tőlük.