Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Elszabadultak az indulatok: Trump odaszúrt, Putyin nem maradt adós a válasszal

csányi mászókabaleset

Hetvenmillióra számít a csányi mászókabaleset áldozatának családja

40 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hat éve egy 6 kislány meghalt, két másik gyerek pedig megsérült. A Hatvani Járásbíróságon indult perben most állapították meg, hogy az óvoda is felelős a csányi mászókabalesetért. A család kártérítést kér.
Link másolása
Vágólapra másolva!
csányi mászókabalesetHatvani Járásbírósághemangiómaudvarkislányperkártérítésóvodatragédiaítélet

Ahogy annak idején az Origo is megírta, 2019. szeptember 26-án Radics Mercédesz a barátaival együtt óvódája udvarán játszott. Egyszer csak gondolt egyet és felmászott az egyik játékra, aminek az elkorhadt lábazata nem bírta a terhelést. A csányi mászókabaleset áldozata azért halt meg, mert a szerkezet rádőlt. Hat évvel a tragédia után a Hatvani Járásbíróság kimondta, hogy az óvoda is felelős a 6 éves kislány haláláért, akinek a rokonai kártérítésért küzdenek.

Hetvenmillióra számít a csányi mászókabaleset áldozatának családja
Hetvenmillióra számít a csányi mászókabaleset áldozatának családja / Fotó: Bors

 

Egy évvel az eset után a község polgármestere, illetve az óvoda vezetője ellen halált okozó, foglalkozás  körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt emeltek vádat. 

A Hatvani Járási Ügyészség vádiratában az állt, hogy az óvodai játszótér üzemeltetéséért felelős személyek sorozatos mulasztásai miatt halt meg a kislány. A település jegyzője ellen indult büntetőeljárást 2023 júniusában megszüntettek a Heol.hu cikke szerint. 

Az eset után kiderült, hogy a tragédia megelőzhető lett volna, hiszen már egy 2011-ben elvégzett, kötelezően előírt felülvizsgálat megállapította, hogy a mászóka balesetveszélyes. A vizsgálat egyértelműen felhívta a figyelmet arra is, hogy a játszótér karbantartási dokumentációja hiányzik, az üzemeltetőnek pedig kötelessége karbantartási és ellenőrzési tervet készíteni.

Ezek az előírások soha nem teljesültek. Az óvoda vezetője nem tiltotta meg a veszélyes játék használatát, nem akadályozta meg annak igénybevételét és nem zárta le a gyerekek elől, miközben a munkaköri leírásában szerepelt a balesetvédelmi szabályok betartásáról való gondoskodás is"

– hangsúlyozta a család jogi képviselője a Borsnak, hozzátéve: a bíró szerint "a csányi óvoda – mint önálló jogi személyiséggel rendelkező intézmény – nem hivatkozhat az önkormányzat és a felperesek között évekkel ezelőtt megkötött megállapodásra, mivel annak nem volt aláírója. Az intézmény vezetője saját döntései és mulasztásai révén ugyancsak felelős a bekövetkezett halálos balesetért" - írták. Ráadásul még egy nagyon fontos dolog kiderült. 

A kislány veleszületett hemangiómával élt, amely miatt fizikai kíméletre szorult, és orvosi javaslat alapján nem is mehetett volna fel a játékra. Az óvoda erről tudomással bírt, mégsem biztosította a gyermek fokozott védelmét, és nem tiltotta meg számára a veszélyes eszközök használatát"

– szögezte le az ügyvédi iroda. 

Csányi mászókabaleset
Ezen az udvaron történt a tragédia / Fotó: Bors

A csányi mászókabaleset után az óvoda még nem fizetett

A baleset után a biztosító 9 és félmillió forintot fizetett ki a családnak.

- Fontos tény, hogy az óvoda – mint jogi személy – azonban semmiféle kifizetést nem teljesített. A károsultak ezt követően fordultak a Karkosák Ügyvédi Irodához. A Hatvani Járásbíróság közbenső ítélete mérföldkő a felelősség kimondásában: a bíróság megállapította az óvoda jogi felelősségét, és a per – a közbenső ítélet jogerőre emelkedését követően –a kártérítés összegének megállapításával folytatódik. Ez a közbenső döntés tehát nem lezárja, hanem megerősíti a család igazát: kimondja, hogy az óvoda felelős a tragédia bekövetkezéséért – jelentette ki a jogi képviselő.

Nincs az az összeg, ami enyhíthetné a fájdalmunkat, de egy megítélt kártérítés legalább könnyebbé teheti Mercike testvéreinek az életét. Az biztos, hogy a pénzt nem magamra költöm majd. A gyerekeknek szeretnék inkább ingatlant vásárolni"

– mondta a Borsnak Radics Béla, aki naponta kijár kislánya sírjához. 

A lap szerint a több éves pereskedést lerövidíthetik egy egyezségkötéssel. Csak el kell fogadnia az óvodának, 

hogy a család körülbelül 70 millió forintot követel tőlük. 



 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!