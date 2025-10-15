Ahogy annak idején az Origo is megírta, 2019. szeptember 26-án Radics Mercédesz a barátaival együtt óvódája udvarán játszott. Egyszer csak gondolt egyet és felmászott az egyik játékra, aminek az elkorhadt lábazata nem bírta a terhelést. A csányi mászókabaleset áldozata azért halt meg, mert a szerkezet rádőlt. Hat évvel a tragédia után a Hatvani Járásbíróság kimondta, hogy az óvoda is felelős a 6 éves kislány haláláért, akinek a rokonai kártérítésért küzdenek.

Hetvenmillióra számít a csányi mászókabaleset áldozatának családja / Fotó: Bors

Egy évvel az eset után a község polgármestere, illetve az óvoda vezetője ellen halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt emeltek vádat.

A Hatvani Járási Ügyészség vádiratában az állt, hogy az óvodai játszótér üzemeltetéséért felelős személyek sorozatos mulasztásai miatt halt meg a kislány. A település jegyzője ellen indult büntetőeljárást 2023 júniusában megszüntettek a Heol.hu cikke szerint.

Az eset után kiderült, hogy a tragédia megelőzhető lett volna, hiszen már egy 2011-ben elvégzett, kötelezően előírt felülvizsgálat megállapította, hogy a mászóka balesetveszélyes. A vizsgálat egyértelműen felhívta a figyelmet arra is, hogy a játszótér karbantartási dokumentációja hiányzik, az üzemeltetőnek pedig kötelessége karbantartási és ellenőrzési tervet készíteni.

Ezek az előírások soha nem teljesültek. Az óvoda vezetője nem tiltotta meg a veszélyes játék használatát, nem akadályozta meg annak igénybevételét és nem zárta le a gyerekek elől, miközben a munkaköri leírásában szerepelt a balesetvédelmi szabályok betartásáról való gondoskodás is"

– hangsúlyozta a család jogi képviselője a Borsnak, hozzátéve: a bíró szerint "a csányi óvoda – mint önálló jogi személyiséggel rendelkező intézmény – nem hivatkozhat az önkormányzat és a felperesek között évekkel ezelőtt megkötött megállapodásra, mivel annak nem volt aláírója. Az intézmény vezetője saját döntései és mulasztásai révén ugyancsak felelős a bekövetkezett halálos balesetért" - írták. Ráadásul még egy nagyon fontos dolog kiderült.

A kislány veleszületett hemangiómával élt, amely miatt fizikai kíméletre szorult, és orvosi javaslat alapján nem is mehetett volna fel a játékra. Az óvoda erről tudomással bírt, mégsem biztosította a gyermek fokozott védelmét, és nem tiltotta meg számára a veszélyes eszközök használatát"

– szögezte le az ügyvédi iroda.