Mindent tagad a halálos óvodai baleset okozásával vádolt polgármester

Amint arról az Origo is beszámolt, 2019 őszén az akkor hatéves Radics Mercédesz két társával együtt, az óvónők engedélyével felmászott a csányi óvoda kertjében álló hálós játékra, amely kidőlt és halálos fejsérülést okozott a kislánynak. A csányi mászókabaleset ügye hat év után ma jutott el odáig, hogy a tragédia okozásával vádolt polgármester és az óvodavezető az utolsó szó jogán felszólalhatott a Hatvani Járásbíróságon - számolt be a Borsonline.hu.

Éppen annyi ideje tart a csányi mászókabaleset felelőseinek elszámoltatása, mint amennyi Mercédesznek megadatott Fotó: Bors

A tragikus baleset kapcsán indíott nyomozás során megállapították, hogy mind Medve István polgármester, mind az óvodavezető tudott arról, hogy a mászókát a szakértők veszélyessé nyilvánították, de egyikük sem gondoskodott a játék lezárásáról, és nem tiltották meg a használatát. Inkább áthelyezték azt egy másik területre, ahol az eszköz csupán a két lábán állt a homokban, a stabilitását is biztosító létrája nélkül. A lábazat viszont idővel elkorhadt, de ezt sem a karbantartók, sem az óvónők nem vették észre.

Csányi mászókabaleset: az óvodavezető a polgármesterre, a polgármester a jegyzőre mutogat

Az óvoda vezetőjének védője kijelentette, hogy a nő saját hatáskörben egy villanykörtét sem cserélhetett ki a polgármester engedélye nélkül, tehát nem is intézkedhetett volna a játszóeszköz eltávolításáról. A falu első embere ezt határozottan tagadta, és kijelentette: őt semmilyen felelősség nem terheli a tragédiáért, szerinte nem az ő, hanem a jegyző feladata lett volna a döntést meghozni.

A tárgyalás után a gyászoló család jogi képviselője ezt mondta a Borsnak:

A polgármester arra hivatkozott, hogy a munkavállalók és az óvoda vezetője jelezte, hogy a mászóka és több más játszótéri eszköz sem felel meg az EU-s szabványoknak. Ez gyakorlatilag felér egy beismeréssel, hiszen kijelentette, hogy tudott a hiányosságról. A szóban forgó szabályok éppen a biztonságos játszótéri üzemeltetést biztosítják, vagyis igyekeznek csökkenti a sérülésveszélyt.

Az apa szerint mindkét vádlott bűnös

Radics Béla, az elhunyt kislány édesapja mindkét vádlottat hibásnak tartja, bármit is hoznak fel a mentségükre. A férfi hat éve vár arra, hogy végre igazságot szolgáltassanak Mercédesz haláláért.

Már azt is nehéz volt elfogadnom, hogy az ügyész eleve csak felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását indítványozta velük szemben, de megértem, hogy gondatlan bűncselekmények után, büntetlen előéletű vádlottak esetében ez a gyakorlat

– mondta a gyászoló apa.