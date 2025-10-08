Hírlevél

Rendkívüli

Már nincs remény? Moszkva sokkoló üzenete mindent borít

csecsemőgyilkosság

Megszólalt az összeomlott nagymama a nagydorogi csecsemőgyilkosság után

Az alig pár hetes kisfiú halála után az édesanyját gyilkossággal gyanúsítják, de most a nagymama is megszólalt, és nem kímélte a gyermek apját sem. A nagydorogi csecsemőgyilkosság megrázta az egész országot.
Szívfacsaró családi dráma játszódik Nagydorogon, ahol augusztus 20-án egy néhány hetes kisfiút holtan találtak meg. Az anya először eltűntnek jelentette gyermekét, de a rendőrség hamar kiderítette, hogy idegenkezűség okozta a kicsi halálát, és a vád csecsemőgyilkosság lett – írta a Teol.hu.

A csecsemőgyilkosság ügyében most a nagymama is megszólalt
Fotó: MW archívum

A fiatal nőt letartóztatták, és azóta is gyilkosság gyanújával ül előzetesben. A Tolna vármegyei falu azóta is sokkos állapotban van, hiszen a történet mindenkit érintett, de legfőképpen a kisfiú nagymamáját, aki most megtörten mesélt arról, hogyan hullott darabjaira a család élete.

Attila elhagyott bennünket. Nem akar segíteni Viktórián, nem vállal semmilyen anyagi felelősséget. Egyedül maradtam, miközben a lányom börtönben van, és a kis unokám sincs többé"

– mesélte megtörten.

A csecsemőgyilkosság részleteit nem árulja el a rendőrség

A nyomozás gyilkosság gyanújával folyik és a hatóságok szerint a bizonyítékok egyértelműek, ám a kisfiú anyja tagadja a vádakat.

A nagydorogi csecsemőgyilkosság tragédia csak tovább gyűrűzik és a nagymama most egyedül próbálja túlélni a gyászt, a dühöt és a reménytelenséget.

 

