Nagydorogi csecsemőgyilkosság: döntés született az életben maradt testvér elhelyezéséről

Korábban lapunk is beszámolt arról a megrázó eseményről, ami 2025. augusztus 20-án sokkolta az egész országot, amikor bejelentés érkezett a rendőrségre, hogy eltűnt egy kéthetes kisbaba Nagydorogon. A rendőrök azonnal keresni kezdték Zalánkát, ám a keresés tragikus véget ért: órákkal később a település határában a kisfiú holttestére bukkantak. A szakértők megállapították, hogy a csecsemőt meggyilkolták. A csecsemőgyilkossággal az édesanyját, a 25 éves Viktóriát gyanúsítják, akit letartóztattak és azóta is a kalocsai börtönben tartanak fogva – számolt be róla a Borsonline.hu.

Ebben a kukoricásban találták meg a csecsemőgyilkosság áldozatát, a kéthetes Zalánt

Új életet kezdene a nagydorogi csecsemőgyilkosság áldozatának édesapja

Attila, az elhunyt kisfiú apja és Viktória vőlegénye sokáig hitt menyasszonya ártatlanságában. Jó anyának tartotta őt, hiszen a nő korábbi kapcsolatából származó fiát, Mátét is szeretettel nevelte. Ám a történtek után Attila elköltözött, és a jegyességet is felbontotta. Viktória édesanyja, Olga szerette volna magához venni Mátét, de a hatóság végül az édesapjánál, Istvánnál helyezte el a gyermeket. István és a kisfiú ma is ugyanabban a házban élnek, ahol Olga is lakik, csak külön lakrészben.

A kisfiam továbbra is velem és az édesapámmal él. Óvodába jár, és minden rendben van vele”

– mondta István a Borsnak, hozzátéve, hogy nem tervezi a gyermeket elvinni Viktóriához a börtönbe. Ha a kisfiú könyörögne, hogy láthassa az édesanyját, István talán elgondolkodna rajta, de a gyermek egyetlen szót sem ejt róla. Még augusztusban azt mondták neki, hogy az anyja kórházban van, azóta egyszer sem kérdezett felőle. István és Máté pszichológus segítségét is igénybe veszik, bár a férfi szerint nagyobb baj egyiküknél sem várható.

A fiamat hivatalból kell vinnem, engem pedig megviselt a tény, hogy közvetlenül a gyilkosság után az én nevem is szóba került elkövetőként. Ugyan nekem már sikerült magamat tisztáznom, de az továbbra is a fejemben van, hogy nekem Viktóriától született egy gyermekem. Abban bízom, hogy ezt a nőt még a szabadulása után eltiltják majd Mátétól”

– jelentette ki a férfi.