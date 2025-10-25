Hírlevél

Rendkívüli

Leleplező fordulat a Szőlő utcai ügyben

Nem semmi!

150 millió egy panelért? Fotókon a 3 legdrágább panellakás Budapesten

csecsemőgyilkosság

Hamarosan látogatót fogadhat a nagydorogi csecsemőgyilkossággal gyanúsított anya

1 órája
Megszólalt a nő ügyvédje az anya láthatási jogáról. A csecsemőgyilkosság miatt letartóztatott Viktória legnagyobb vágya, hogy mielőbb láthassa ötéves fiát, de ennek csekély az esélye.
csecsemőgyilkosságvolt élettársnagydorogi csecsemőgyilkosságügyvédszülői felügyelet

Amint arról az Origo is beszámolt, idén augusztus 20-án bejelentés érkezett a rendőrségre, hogy eltűnt egy kéthetes kisbaba Nagydorogon. Az egyenruhások azonnal elkezdték keresni, de bekövetkezett, amitől mindenki rettegett: a fiúcska holttestét órákkal később megtalálták a település határában. A szakértők megállapították, hogy Zalánka bűncselekmény áldozata lett, a csecsemőgyilkosság elkövetésével pedig az anyját, a 25 éves Viktóriát gyanúsítják. A nőt letartóztatták, és azóta is a kalocsai börtönben tartják fogva. 

nagydorogi csecsemőgyilkosság gyanúsítottja
Úgy tűnik, hogy nem láthatja gyermekét a nagydorogi csecsemőgyilkosság gyanúsítottja 
Fotó: Bors

Tegnap arról írtunk, hogy Attila, Viktória vőlegénye és az elhunyt kisfiú édesapja sokáig hitt a nő ártatlanságában, ám néhány napja felbontotta a jegyességet és elköltözött a házból, ahol együtt éltek menyasszonyával, valamint Viktória korábbi kapcsolatából született ötéves fiával, Mátéval.

Ötéves fiával is szeretne találkozni a csecsemőgyilkosság gyanúsítottja

Olga, Viktória édesanyja szerette volna magához venni Mátét, de a hatóság az édesapjánál, Istvánnál helyezte el a gyermeket. Az apa nem tervezi az ötéves fiút elvinni Viktóriához a börtönbe, sőt, abban bízik, hogy a nőt szabadulása után végleg eltiltják majd Mátétól. István arról is beszélt, hogy még augusztusban azt mondták Máténak, hogy az anyja kórházban van, azóta egyszer sem kérdezett felőle. 

Megszólalt Viktória ügyvédje

A nyomozás előrehaladott szakaszba ért – nyilatkozta a Borsnak Molnár Péter, Viktória kirendelt védője. 

Az ügyvéd közölte:

A gyanúsítottak addig nem fogadhatnak látogatót, amíg a vizsgálat során tartani lehet a tanúk befolyásolásától. Az érintetteket már érdemben kihallgatták, ezért a közeljövőben már engedélyezik, hogy a védencemet a börtönben felkeressék a kapcsolattartói. 

A Bors egy családjogi szakjogászt is megkérdezett, Balogi Zsófia kifejtette: Viktória felügyeleti joga jelenleg szünetel, és a letartóztatott nő esetében felmerülhet a szülői felügyelet gyakorlásának megváltoztatása, sőt, megszüntetése is.

A neves ügyvéd szerint felmerül, hogy mi a gyermek legfőbb érdeke. 

A kisfiúnak alapvető joga, hogy a szülővel kapcsolatot tartson, ezt pedig csak a legindokoltabb esetben lehet megvonni tőle. Kérdés, vajon érdekében áll-e egy ötéves gyermeknek, hogy rendszeresen bejárjon egy bv-intézetbe egy olyan anyához, aki – a gyanú szerint – megölte a féltestvérét. Mindebből következik, hogy a gyanúsított nincs jó helyzetben

 – fogalmazott Balogi Zsófia. 

 

