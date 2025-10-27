Kisgatyában kellett elbúcsúznia a szabadságtól – videó

A rendőrség DELTA programjának keretében tartott akció során a nyomozók egy számzáras konyhaszekrényben bukkantak a drogokra. A szekrényből több, már kiadagolt csomagban közel fél kilogramm zöld növényi törmeléket foglaltak le, amelyben a gyorsteszt THC-t valószínűsített - írta a Nool.hu.

Újabb sikeres fogást tudhat magáénak a DELTA program, ezúttal számzáras szekrényben találták a drogokra

Fotó: Police.hu

Újabb sikeres DELTA akció

Hónapokon át tartó nyomozati munka eredményeként a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság felderítői a Cserhát MEKTA egységeivel közösen lecsaptak egy salgótarjáni ingatlanra. Ott egy 42 éves férfi a gyanú szerint tárolta, porciózta és árulta a kábítószert a vevőinek.

A házkutatás során lefoglaltak minden eszközt, ami a kábítószer fogyasztásához és adagolásához használható volt. Továbbá pénzt, mobiltelefonokat, műszaki cikkeket és szerszámgépeket is begyűjtött a rendőrség.

A 42 éves salgótarjáni férfit elfogták és előállították a kapitányságra, ahol kábítószer-kereskedelem bűntett és kábítószer birtoklása vétség megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki. A férfit őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását.

