delta program

500 rendőr, 47 helyszín: egyszerre csaptak le a razzia folyamán

1 órája
Horváth László kormánybiztos bejelentette, hogy a kábítószer-kereskedelem elleni harc új, intenzívebb szakaszba lép, miután ma reggel 47 helyszínen zajlott nagyszabású rendőri akció. Ez a rajtaütés az elmúlt évek és a delta program eddigi legnagyobb rendőri fellépése, melyben csaknem 500 rendőr vett részt egyszerre.
Horváth László, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos bejelentette, hogy a drogterjesztők elleni hajtóvadászat nem csupán folytatódik, hanem magasabb fokozatba kapcsol. A kijelentésre az adott okot, hogy szerda reggel rendkívül nagyszabású akció indult országszerte - írta a Sonline.hu. Delta

Lecsaptak a Delta program rendőrei
Fotó: Facebook/Horváth László

Országos rajtaütés 47 helyszínen Delta

A kormánybiztos Facebook-videójában elmondta, hogy a szerda reggel indított akció az elmúlt évek és a Delta program legnagyobb szabású rendőri fellépése volt. A művelet Budapesten és az ország több területén zajlott, 

egyszerre 47 helyszínen hajtottak végre rajtaütést.

Horváth László tájékoztatása szerint 

az akcióban mintegy 500 rendőr vett részt,

a fővárosi rendőr-főkapitányság mellett kilenc vármegye rendőr-főkapitányságának bevonásával. A kormánybiztos kiemelte, hogy ez a speciális akció a maga nemében egyedülálló.

