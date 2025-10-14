A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai több bűnestről is beszámoltak. A rendőrök a Delta program keretében nagy hangsúlyt fektetnek a drog fogyasztókra is. Több büntetőeljárás is indult kábítószer birtoklásának vétsége miatt a hétvégén Zala vármegyében - írta meg a Zaol.hu.

Egy 20 éves fiatalember agresszívvé vált és képzelődni kezdett a drogfogyasztás hatására

Kép forrása: Pixabay ( illusztráció)

Az említett fiatal férfi édesanyja értesítette a rendőrséget október 10-én, miután fia nem mindennapi módon viselkedett. Az asszony feltételezte, hogy a fiatal férfi fogyaszthatott valamit, sajnos igaza is lett. Metamfetaminra és THC-ra is pozitív értéket mutatott a drogteszt, majd 110 gramm növényi anyag került elő a házkutatás során.

200 gramm droggyanús anyagot találtak Lentiben október 11-én

Nagykanizsán pedig vasárnap is akciózott a rendőrség, az Erdész utcában állítottak meg egy gépjárművet. Az autóból két féltéglányi cannabis került elő. Előállították az autó sofőrjét és utasát a kapitányságra, további mintavétel céljából. Alufóliába csomagolt drogot rejtetett a sofőr alsógatyája is.

Október elején pedig egy illegális, győri családi bizniszt hatástalanított a rendőrség. A nagyszülők irányították a drogterjesztést, az unoka pedig besegített.