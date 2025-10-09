Hírlevél

drogügylet

Drognagyit fogtak a rendőrök, aki az unokájával árulta a kábítószert

Egy győri család éveken át drogokkal kereskedett, a bizniszben minden tagja szerepet vállalt. A drog terjesztését a nagyszülők irányították, az unoka pedig besegített a családi vállalkozásba.
Győrben kiderült egy több évre visszanyúló családi drogügylet, amelyben nemcsak a nagyszülők, de az unokájuk is részt vett. A vádirat szerint 2019-től a házaspár saját lakásukból irányította a kábítószer-kereskedelmet, részben külföldről, részben belföldről szerzett szert terítve - számolt be róla a Kisalföld.hu.

Unokájukkal együtt árult drogot a győri házaspár

Forrás: Police.hu
Unokájukkal együtt árult drogot a győri házaspár
Forrás: Police.hu

Unokájukat is bevonták a drogos bizniszbe

Az ügyben a nyomozók nagy mennyiségű drogot foglaltak le a vádlottak otthonaiban, és egy esetben a kábszernagyi melltartójából is előkerült tiltott szer egy határátkelőnél történt igazoltatáskor. A gyanú szerint az áru nagyobbik része hazai forrásból származott, de jelentős mennyiség érkezett Szlovákiából is. A drogszállítás és az értékesítés szervezése telefonon zajlott, a vevők előre megrendelték a szert, majd a pár saját lakására mentek át átvenni azt. Az árut mindig attól vették át, aki éppen otthon tartózkodott.

Az elsőfokú ítélet szerint a férfit visszaesőként 9 év fegyházra, míg a nőt 8 évre ítélte a bíróság társtettesként elkövetett kábítószer-kereskedelemért.

Emellett vagyonelemek elkobzását elrendelték: mintegy 35 millió forintnyi értéket foglaltak le a hatóságok. A házaspár és védőik fellebbezéssel éltek, így a per most a Győri Ítélőtábla elé kerül. A főügyészség indítványa szerint a súlyos mennyiség miatt a kiszabott büntetések indokoltnak és arányosnak tekinthetők. 

Október elején egy pécsi férfit fogott el a rendőrség, akik évek óta fiataloknak terített marihuánát és kristályt. Részletek az Origo.hu cikkében.

 

