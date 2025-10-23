Egy apróságon bukott le a bűnöző magyar pilóta

A „Fekete Repülés” néven ismert bűnszervezet tagjaként John Ottó Horváth, egy magyar pilóta kétmotoros Beechcraft géppel szállított kábítószert Pápua Új-Guineából Ausztráliába. A drogcsempész akció végül lebukással zárult, Horváthot pedig a brisbane-i bíróság 15 év börtönbüntetésre ítélte – számolt be róla a Ripost.hu.

Magyar pilóta bukott le, miközben drogot próbált csempészni Ausztráliába

Forrás: yahoo.com

Nagy mennyiségű drogot szállított

A gép fedélzetén 87 zacskónyi fehér, kristályos anyagot találtak, összesen 71,5 kilogrammot. A laboratóriumi vizsgálatok szerint ebben 57 kiló tiszta metamfetamin volt, amelynek feketepiaci értéke igen nagy. Körülbelül 17 millió ausztrál dollár, nagyjából 4,17 milliárd forint. A pilóta a drogot a gép orrában csempészte be, majd alacsony magasságban, kikapcsolt transzponderrel repült vissza Új-Dél-Wales irányába, hogy elkerülje a radaros észlelést. Terve balul sült el. Horváthnak a visszaúton Montóban le kellett szállnia tankolni, ahol már a hatóságok várták. A magyar pilótát és ausztrál társát, Peter David Payne-t a helyszínen elfogták.

A bíróság figyelembe vette, hogy Horváth nem a bűnszervezet vezetője volt, és valószínűleg nem is ismerte pontosan a szállítmány nagyságát. Ennek ellenére a cselekmény súlyossága miatt a pilóta hosszú időre rács mögé kerül.

A brisbane-i bíróság az 55 éves pilótát 15 év börtönbüntetésre ítélte, amelyből legkorábban 10 év múlva szabadulhat. Társának 8 évet kell eltöltenie a rácsok mögött. A tervek szerint ő terítette volna szét a drogot a helyi dílerek között.

