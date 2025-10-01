Hatalmas mennyiségű droggal mókolt, terített fiataloknak is, de most nem ússza meg

Nem ez volt az első ügylete annak a pécsi, 40 éves férfinak, akit már hosszabb ideje figyelt a rendőrség. Tekintélyes mennyiségű drogot akart külföldről egy csomagküldő szolgálat igénybevételével beszerezni még 2022 októberében. Ezt a szállítmányt azonban már Németországban lefülelték – közölte a rendőrség a hivatalos oldalán.

A pécsi díler fiataloknak is terítette a drogot

A fotó illusztráció: Pexels.com

Nyomozás a drogdíler ellen

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) Műveleti Szolgálat Kábítószer Bűnözés Elleni Hivatal vizsgálódása során kiderült, a lebukás után a pécsi férfi nem állt le a terjesztéssel, csak a raktárkészletét már hazai forrásokból akarta feltölteni.

A gyanú szerint 2024. január 1-je és 2025. szeptember 23-a között többször vásárolt kábítószert ugyanattól a pécsi árustól. Így a KR NNI nyomozói és a pécsi felderítők közösen göngyölítették fel a kettejükhöz kötődő drogügyleteket, majd egyszerre fogták el a két személyt szeptember 23-án. Éppen azt követően, hogy egy újabb szállítmány gazdát cserélt. Mindkettőjükön a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság Mecsek bevetési munkatársai ütöttek rajta. A 33 éves eladóval szemben a Pécsi Rendőrkapitányságon folyik eljárás kábítószer-kereskedelem miatt

– közölte a Police.hu.

Amikor a rendőrség rajtaütött a pécsi férfin, egy alufóliában 12 gramm amfetamint találtak nála. Ezek után két vásárlójánál is házkutatást tartottak, ugyanis kiderült, a férfi marihuánát és kristályt is árult. A vásárlói közül elfogtak egy férfit és egy nőt, őket kábítószer birtoklásával gyanúsították meg.

A letartóztatott férfi ellen nem először indult rendőrségi eljárás. 2018-ban új pszichoaktív anyaggal visszaélés miatt felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték, míg 2025 nyarán a pécsi nyomozók kábítószer birtoklása miatt indítottak vele szemben eljárást

– olvasható a Police.hu közleményében.

