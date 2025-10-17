Hegyekben állt a drog és a pénz, gigantikus fogás Budapesten

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) II. Kerületi Rendőrkapitánysága eljárást indított három férfi és egy nő ellen. A gyanú szerint a csoport szervezetten értékesített különféle drogokat a fővárosban, ezért kábítószer-kereskedelem bűntett megalapozott gyanúja miatt folytatják a nyomozást - írta a Borsonline.hu.

Gigászi drogfogás Budapesten, elképesztő összegben foglaltak le illegális szereket és pénzt

Fotó: Police.hu

Drogdílereket és fogyasztóikat is elfogtak

A feltételezett drogkereskedőket a BRFK II. kerületi nyomozói, a Vagyonvédelmi Osztály és a Bűnügyi Bevetési Osztály közreműködésével október 10-én fogták el.

A gyanúsítottak lakásán végzett kutatás során a rendőrök óriási mennyiségű kábítószert találtak és foglaltak le:

Csaknem 10 kilogramm marihuánát,

több mint 4 kilogramm kábítószergyanús fehér port,

majdnem 2 kilogrammnyi tablettát, droggyanús pasztákat és folyadékokat.

Emellett a bűnözői tevékenységből származó 26 millió forint készpénzt, egyéb valutákat, mobiltelefonokat és laptopokat is lefoglaltak.

Az előzetes szakvélemény szerint a fellelt anyagok között marihuána, kokain és amfetamin is található, ezeket tovább vizsgálják. A rendőrök a dílerek vevőköréből két fogyasztót is elfogtak, akiknek kábítószer-birtoklás miatt kell felelniük.

A legfoglalt drogok összege meghaladhatja a százmillió forintot

Fotó: Police.hu

Becslések szerint a rendőrség által lefoglalt kábítószerek feketepiaci összértéke meghaladhatja a százmillió forintot.

A II. kerületi nyomozók a négy gyanúsítottat – a 32 éves S. D.-t, a 36 éves T. GY.-t, a 36 éves CS. M.-et és a 23 éves K. Virágot – kábítószer-kereskedelem bűntett gyanúja miatt hallgatták ki. Mindannyiukat őrizetbe vették, majd kezdeményezték a letartóztatásukat, amelyet a bíróság el is rendelt.

