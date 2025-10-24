Ágyneműtartóban bujkált a betörő – videón az elfogása

Egy hajdúhadházi ingatlanba tört be a 29 éves férfi. A bűncselekményt feltételezhetően függősége miatta követte el. Az drogos elkövetőnek vállalni kell a felelősséget négyrendbeli lopás miatt – írta meg a Haon.hu.

A rendőrség négyrendbeli lopás miatt letartóztatta a drogos betörőt

Kép forrása: TV2/Tények

Négy betörés köthető a drogos férfihez

A nyomozók október 20-án kopogtattak nála, mert tudták, hogy otthon van. A férfit azonban sehol sem találták, ezért átvizsgálták az ingatlan minden zegét-zugát. A rendőrök végül egy ágyneműtartóban bukkantak rá, ott próbált elrejtőzni.

A sorozatbetörő, aki főként bicikliket és műszaki cikkeket zsákmányolt, családja elmondása szerint jelenleg gyógyszeres kezelés alatt áll. A szomszédok szerint biztosan kábítószerre kellett a pénz, azért követte el a bűncselekményeket.

