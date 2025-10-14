Akciófilmbe illő hajsza a földúton – életét kockáztatva menekült a bedrogozott férfi

Október 9-én, Mátraverebély külterületén, a Delta akció keretében a rendőrök jelezték egy autósnak, hogy igazoltatni szeretnék. A fiatal férfi azonban nem engedelmeskedett, később kiderült, hogy bőven volt rá oka. A drogot fogyasztó férfi megpróbált kibújni a felelősség alól - írta meg a Nool.hu.

A drogos hajsza nem tartott sokáig

Kép forrása: Police.hu

A drogos sofőr betért egy földútra, miközben a rendőrök üldözték

A gépjármű vezetője elveszítette az uralmát az autó felett és egy beton kútgyűrűnek ütközött. Még itt sem adta fel, mivel a személyautója már összetört, megpróbált szabadlábon elmenekülni. Reménye azonban hamar meghalt, a rendőrök gyorsan elfogták. 17,4 gramm súlyú alufólia pakk került elő a bátonyterenyei fiatalember ruházatából.

A gyorsteszt ketamint mutatott ki a vizsgált anyagon.

A 21 éves férfi kábítószeres befolyásoltság alatt ült a volán mögé, ráadásul még jogosítvánnyal sem rendelkezett. A gyanúsítottat előállították a Bátonyterenyei Rendőrkapitányságon kábítószer birtoklása vétség megalapozott gyanúja miatt, továbbá engedély nélküli vezetés miatt szabálysértési eljárást indítottak ellene.

