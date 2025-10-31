Kiderült, mitől borult el Dudás Miki agya

Szinte felrobbantotta a netet, amikor kiderült, hogy a mostanában a Sztárboxban szereplő Dudás Mikit bilincsbe verve vitték be a rendőrök amiatt, mert megrongált egy autót. Kedden még csak kihallgatták a világbajnok kajakost a XVIII. Kerületi Rendőrkapitányságon, másnap mondták ki, hogy meg is gyanúsítják garázdasággal. Az olimpikon a Borsnak most azt mondta, nincsenek dühkezelési problémái. Mindössze arról van szó, hogy meg kellett védenie az egyik családtagját családfőként. Arra is utalt, hogy szerinte minden kutyás ugyanezt tette volna és egyetért majd vele, ha meghallja, mi történt.

Dudás Miki gyerekei is mádják a család kedvencét (Fotó: MW archív)

Dudás Miki tettét szomszédja provokálta

"Ez sokkal több volt, mint egy vita, de feltehetően nem így kellett volna reagálnom. Az történt, hogy vittem le a családunk imádott tacsiját, Babát. A földszinten, amikor kiszálltunk a liftből, állt egy szomszéd, aki részeg volt, vagy valami mást használt, mindenesetre a kutya rögtön megérezte, hogy valami nincs rendben vele.

Baba védeni akarta magát, na meg persze engem, megfogta a bokáját, mire a férfi hatalmasat rúgott belé, nekicsapódott a falnak kedvencünk.

Felment bennem a pumpa nem akartam bántani, hatalmas önuralommal csak annyit kérdeztem tőle, normális vagy? De a séta sem segített abban, hogy lehiggadjak, ezért kiszúrtam a kerekét!" – mesélte a lapnak a korábbi sportoló, aki saját bevallása szerint apatigrisként viselkedik, ha a szeretteiről van szó.

Lehet gyerekes, amit tettem, megbántam. De nekünk Baba nem is csak családtag, de konkrétan Ivettel ő volt az első gyerekünk, nagyon szeretjük, a lányom, fiam is odáig van érte. A világ legcukibb dagi tacskója, aki soha nem bántott semmit!”

– tette hozzá.

Dudás Miki párja, Szigligeti Ivett és gyermekeik is imádják Babát (Fotó: Instagram)

Dudás Miki édesapjára hatan támadtak rá egy benzinkúton. Egy ütéstől elesett, de olyan szerencsétlenül, hogy a feje a járdába csapódott. Kórházba vitték, ahol fél évnyi kóma után belehalt a sérüléseibe. Hamarosan bíróság elé állhatnak a gyilkosai.

