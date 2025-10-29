Hírlevél

Dudás Miki

Iszonyú nagy bajban van: kihallgatta és meggyanúsította a rendőrség a világbajnok magyar kajakost

19 perce
Olvasási idő: 2 perc

19 perce
Olvasási idő: 2 perc
A sztárboxból ismert világbajnok kajakos összevitatkozott ismerősével, majd megrongálta annak gépjárművét. Dudás Mikit kedden gyanúsítottként hallgatta ki a XVIII. kerületi Rendőrkapitányság.
A híres kajakos összevitatkozott egy ismerősével, majd a szóváltás hevében megrongálta autóját. Dudás Miki tette nem maradt következmények nélkül, ugyanis garázdasággal és rongálással gyanúsítja a rendőrség – írta meg a Magyarnemzet.hu.

Dudás Mikit előállították
Dudás Mikit előállították
Kép forrása: MTI 

A világbajnokságon első helyezést elért kajakos szabadlábon védekezhet. Miki a magyar kajak-kenu válogatott kiemelkedő alakja volt hosszú éveken át, sportolói pályafutása befejeztével az RTL műsoraiban szerepelt, legutóbb a Sztárboxban találkozhattunk vele.

Dudás Mikinek volt már hasonló ügye

Májusban vezetés közben kárt tett három másik járműben, majd szó nélkül elhajtott.

 

