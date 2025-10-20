Durván elvertek egy férfit egy budapesti utcán – videó

Hírlevél

Közzétették a budapest rendőrök azt a felvételt, amely egy villamoson készült egy erőszakos emberről. A férfi durván elvert egy másikat a fővárosban pár hete.
Pusztaszeri útmegvertebűncselekményBudapestsúlyos testi sértés kísérleterendőrség

Szeptember 27-én 23 óra 20 perc körül egy férfi rátámadt egy másikra a II-ik kerületi Pusztaszeri úton. Durván elverte. Erre utal az, hogy súlyos testi sértés kísérletének gyanúja miatt indult eljárás az ügyben ismeretlen tettes ellen. Ezen az éjszakán a férfi villamosra szállt, ekkor rögzítette a mozgását a járat biztonsági kamerája. A felvételt feltették a police.hu oldalra. 

Durván elvertek egy férfit Budapesten, ezt a férfit keresik a budapesti rendőrök
Durván elvertek egy férfit Budapesten, ezt a férfit keresik a rendőrök
Fotó: Police.hu

Durván elvertek egy férfit, jelentkezzen, ha tudja, ki tette, keresik a rendőrök

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) II. Kerületi Rendőrkapitányságának munkatársai azt kérik, hogy aki felismeri, tud nekik segíteni abban, ki ő, hol van most vagy tud valamiről a bűncselekmény körülményeiől, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.

