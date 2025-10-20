Vadidegenek küzdöttek egy férfi életéért

Drámai pillanatok Veszprémben, a bolt előtti parkolóban. Egy férfi miután leparkolt, nem szállt ki az autójából, amire sokan, köztük a testvére is, felfigyeltek. Életmentés közösségi összefogással, drámai küzdelem a mentők megérkezéséig! A Veol.hu számolt be a részletekről.

Életmentés közösségi összefogással

Fotó: Illusztráció (Ezt láttam Veszprémben/Facebook/Veol.hu)

Drámai életmentés a parkolóban

Amikor a férfi a kocsijában maradt, többen az autójához siettek, ekkor vették észre, hogy a negyvenéves sofőr eszméletlen állapotban van. Azonnal értesítették a mentőket, a mentésirányító riasztotta az esetkocsit és a mentőhelikoptert. Mindeközben telefonon tartotta a kapcsolatot a helyszínen lévőkkel, és instruálta őket, hogyan lássanak neki az újraélesztésnek.

Az utasításait követve a járókelők kétségbeesett küzdelembe kezdtek, hogy a férfi életben maradjon.

Rövid időn belül megérkeztek a mentőegységek, átvették az újraélesztést. Sikerült stabilizálni az autóvezető állapotát, akit mentőhelikopterrel szállítottak a kórházba – közölte az Országos Mentőszolgálat.

Ez a példa is jól mutatja, összefogással milyen nagyszerű eredményeket tudunk elérni!

Bicskén október 16-án, a Kakas Óvoda melletti utcában kigyulladt egy családi ház melléképülete. A tűzben egy nyugdíjas pár életet került veszélybe, ám az óvónők hidegvérrel cselekedtek. A Bicskei Tűzoltóság őszinte elismerését és köszöntét fejezte ki a közalkalmazottaknak hivatalos közleményében. Az óvónők lélekjelenléte példátlan, azonnal felmérték a helyzetet és a bajbajutott idősek segítségére siettek. Ha érdeklik a részletek, az Origóra kattintva elolvashatja!