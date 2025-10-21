Mélybe zuhant a diáklány Sopron belvárosában, életveszélyes az állapota – videóval

Egyelőre tisztázatlanok a baleset körülményei, amelyről a Kisalfold.hu számolt be. Egy 17 éves diáklány Sopron belvárosában a magasból a mélybe zuhant és életveszélyesen megsérült. A súlyos koponyatörést elszenvedett diáklányhoz mentőhelikoptert kellett riasztani.

Mentőhelikopter szállt le Sopron belvárosában, életveszélyes állapotban szállították a diáklányt a győri Petz-kórházba

Fotó: Kisalfold.hu

Életveszélyes sérülések

A lezuhant diáklányt a győri Petz-kórházba szállították mentőhelikopterrel – tájékoztatta a hírportált Csillag Zoltán, a mentők nyugat-dunántúli régiójának kommunikációs munkatársa.

Sajtóinformációk szerint még vizsgálják az egyelőre mélyaltatásban tartott diáklány balesetének körülményeit.

