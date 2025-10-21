Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Akkorát csapott a lengyelekre Lavrov, hogy az a Holdon is hallatszik

Fontos!

Orbán Viktor: Újabb kutatóűrhajós, újabb büszkeség!

életveszélyes

Mélybe zuhant a diáklány Sopron belvárosában, életveszélyes az állapota – videóval

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Súlyos baleset történt Sopron belvárosában, a Széchenyi téren kedd délután. A helyszínre mentőhelikoptert riasztottak, egy 17 éves diáklányt életveszélyes állapotban szállították Győrbe, az idegsebészeti központba.
Link másolása
Vágólapra másolva!
életveszélyesidegsebészeti osztálylezuhantgyőrSopronmentőhelikopterdiáklánykoponyatörésbelvároskórház

Egyelőre tisztázatlanok a baleset körülményei, amelyről a Kisalfold.hu számolt be. Egy 17 éves diáklány Sopron belvárosában a magasból a mélybe zuhant és életveszélyesen megsérült. A súlyos koponyatörést elszenvedett diáklányhoz mentőhelikoptert kellett riasztani.

életveszélyes
Mentőhelikopter szállt le Sopron belvárosában, életveszélyes állapotban szállították a diáklányt a győri Petz-kórházba
Fotó: Kisalfold.hu

Életveszélyes sérülések

A lezuhant diáklányt a győri Petz-kórházba szállították mentőhelikopterrel – tájékoztatta a hírportált Csillag Zoltán, a mentők nyugat-dunántúli régiójának kommunikációs munkatársa.

Sajtóinformációk szerint még vizsgálják az egyelőre mélyaltatásban tartott diáklány balesetének körülményeit.

A 471-es úton, Nyírgelse és Nyírbogát között két személyautó rohant egymásba. A baleset helyszínén a tűzoltóknak feszítővágóval kellett kimenteniük az egyik utast. A karambolban négy személy sérült meg, közülük a kimentett utas olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a mentők életveszélyes állapotban szállították kórházba. A balesetről a további információkat az Origóra kattintva olvashatja el. 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!