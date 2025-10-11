Hírlevél

Rendkívüli

Félelmetes gyorsasággal terjed a veszélyes vírus, súlyos a helyzet

Őrizetbe vették egy budapesti bordélyház üzemeltetőjét a nyomozók. Forgott a kamera, amikor elfogták, mutatjuk.
Október 4-én csaptak le a rendőrök a 6. kerületi Teréz körúton működő nyilvánosházra. Az intézményt üzemeltető K. Ferencet elfogták, és a kihallgatása után őrizetbe vették, két prostituáltat és két kuncsaftot pedig tanúként hallgattak meg.

Elfogták a terézvárosi főstricit
Fotó: Shutterstock/Beol.hu

A Budapesti Rendőr-főkapitányság rendőrség honlapjára kitett szombati bejegyzésében az áll, hogy 

a nőknek a bevételük kétharmadát-háromnegyedét oda kellett adniuk a stricinek, mert csak a harmadát-negyedét tarthatták meg.

Kábítószert is találtak, amikor elfogták a főstricit 

A 69 éves férfi ellen bordélyház fenntartásával elkövetett prostitúció elősegítése, valamint kitartottság miatt indítottak nyomozást. Az egyik külföldi vendégnél még egy kevés kábítószergyanús anyagot találtak, ami miatt szintén eljárás indult. Ez az elfogásról készült videó:

 

