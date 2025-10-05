Elgázolt egy embert a metró, áll a forgalom

A 4-es metró vonalán, a Rákóczi téri állomáson elgázolt egy embert a metró nem sokkal 11 óra előtt - tudatta az MTI-vel a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Egy embert elgázolt a metró a Rákóczi téri megállóban (képünk csupán illusztráció)

Fotó: BKK/Facebook

Elgázolta a metró, küzdenek az életéért

Az igazgatóság szóvivője, Kisdi Máté annyit közölt: a fővárosi hivatásos tűzoltók kiemelték a sérültet a sínek közül és átadták a mentőknek. A műszaki mentés idejére a forgalom leállt.

Legutóbb csütörtökön számoltunk be egy olyan incidensről, amely szintén az egyik metróállomáson történt: egy diszpécsert súlyosan megvertek, miután megpróbált rendre inteni egy kötekedő férfit.