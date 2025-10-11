Elgázolt valakit egy vonat Magyarországon

A Ceglédről Kecskemétre tartó szerelvény már éppen beért volna a célállomásra szombat délelőtt, amikor megtörtént a tragédia. Kecskemét határánál a sínekre lépett valaki, elgázolta a vonat – írta meg a Baon.hu a katasztrófavédelem tájékoztatása alapján.

Elgázolt valakit a vonat Kecskemétnél

Forrás: Illusztráció/shutterstock.com

A balesethez a kecskeméti hivatásos tűzoltók vonultak ki.

A szerelvényen nagyjából kétszáz utas volt,

értük „mentesítő járat" érkezett a helyszínre, és tűzoltók segítettek nekik abban, hogy biztonságosan tudjanak átszállni egyik vonatról a másikra.

Több embert elgázolt a vonat az utóbbi időben

Budapesten, Zuglóban a Szolnoki útnál egy középkorú férfi halt meg amiatt, mert vonat elé lépett. Cegléden a Napfény InterCity gázolt el egy embert, ami miatt korlátozták a szegedi vonal forgalmát, míg Győr és Öttevény között egy tehervonat gázolt halálra valakit. Ez utóbbi esetnél órákig nem jártak a vonatok az érintett szakaszon. Sokan nem véletlenül lépnek a sínekre, hanem szándékosan. Ha ilyesmit fontolgatna, tudnia kell, hogy van segítség!

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.