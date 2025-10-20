Hírlevél

Egy kiskutya megugatott egy házuk előtt kerékpározó férfit Vésztőn, aki ettől éktelen haragra gerjedt. Elképesztő, de úgy tűnik, megölte az ebet.
Egy tacskó gazdája jelentkezett a Ripostnál. A Békés vármegyei, Vésztőn élő nő egy elképesztő történetet mesélt, amelynek a főszereplője egy kerékpáros férfi, aki a ház biztonsági kamerájának felvétele alapján megölte a család kutyáját. A Cuki névre hallgató eb hat hetes korától velük élt, igazi családtag volt, a kislány imádta. 

Elképesztő, biciklis kutyagyilkost rögzített egy családi ház kamerája
Fotó: olvasói

Elképesztő, kővel ölhette meg a kis tacskót 

A nő elmondta, hogy a kis tacskójuk rendszeresen ki-kiszökött a kapun, amikor ők elmentek otthonról. Ilyenkor mindenkit megugatott, aki arra járt. 

Sajnos, amíg nem voltunk itthon a kiskutyánk, Cuki addig ugrált a kapura, míg azt ki nem nyitotta. Én a boltban voltam eddig, majd amikor haza értem 10 óra 47 körül, akkor láttam meg, hogy a kapu nyitva és a tacskónk sehol. Kiabáltam neki, fütyültem, de nem jelzett, nem jött vissza. Hívtam a férjemet is, hogy elveszett a kiskutyánk, mert nagyon megijedtem. Aztán, amikor a párom haza jött, akkor ért minket csak a sokk!"

– mesélte az asszony a lapnak. 

Kővel ölhette meg
Fotó: olvasói

A házon van egy biztonsági kamera, amely mindent rögzített, nem csak képet, hangot is felvett. 

Láttuk a felvételen, hogy Cuki kint van a ház előtt és megugat egy biciklis férfit. Két perc múlva jön vissza a kutya, beszalad a házba, majd újra kirohan, de ekkor már visszafelé jön a biciklis és közelről elhajít egy követ a tacskóra. Hallottuk, hogy sír a kutyánk és nyüszít, majd elhallgat. A férfi vissza nézett, biztosan látnia kellett, hogy a kutya nem mozdul, de ő mégis elment. Innentől a felvételen többet nem hallani a kutya hangját."

A család azóta sem találja a kiskutya tetemét, amit a kutyagyilkos feltehetően magával vitt a támadás után. Azt nem tudni, hogy a család tesz-e feljelentés a férfi ellen Lehetne.

