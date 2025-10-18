Elképesztő! Elkelt a legismertebb magyar sorozatgyilkos családirtó Dunakeszin álló háza

Pándy András lelkész a lányával, Ágnessel együtt hat rokonával végzett Belgiumban 1986 és 1989 között. Jó tíz évvel később, 1997. október 16-án letartóztatták. 80 éves volt már, amikor életfogytiglant kapott, 86 évesen halt meg a rácsok mögött - idézte fel az elképesztő történet végét a Ripost, amely most arról ír, hogy egykori házának is találtak gazdát.
A palástos szörnyetegnek is becézett férfi a 90-es években költözött a Budapest melletti Dunakeszire akkor, amikor forró lett a talaj a lába alatt Belgiumban. Amikor meghalt, a ház a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőhöz került. Évekig senki sem gondozta, az épület állaga folyamatosan romlott, a kertben pedig ember magasságú gaz nőt.
Elképesztő, elkelt a ház
Idén júniusban döntöttek úgy, hogy elárverezik a sorozatgyilkos családirtó házát, amit egy férfi meg is szerzett.
15 millió 600 ezer forintot fizetett az ingatlanért úgy, hogy tudta, kié volt.
Az osztatlan közös tulajdonban levő telken álló épület egy miskolci cég vezetőjéhez került.
Pontosan tudtuk, hogy egykor ki lakott a házban, de ez semmilyen rossz érzést nem kelt bennünk. Már megkezdtük a telekrendezést, és hamarosan a házat is felújítjuk. Könnyen lehet, hogy mi költözünk be"
– mondta a Ripostnak a vevő, aki nem hisz a szellemekben és az ördögűzőkben sem, a házat sem kívánja felszenteltetni.
A gyilkos lelkész, Pándy András külföldön végzett a rokonaival a lánya segítségével, nem ebben a házban. A nyomozók sem találtak semmilyen bizonyítékot arra, hogy bárkit megöltek volna a falai között.