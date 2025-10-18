Elképesztő! Elkelt a legismertebb magyar sorozatgyilkos családirtó Dunakeszin álló háza

Pándy András lelkész a lányával, Ágnessel együtt hat rokonával végzett Belgiumban 1986 és 1989 között. Jó tíz évvel később, 1997. október 16-án letartóztatták. 80 éves volt már, amikor életfogytiglant kapott, 86 évesen halt meg a rácsok mögött - idézte fel az elképesztő történet végét a Ripost, amely most arról ír, hogy egykori házának is találtak gazdát.

Elképesztő! Elkelt a legismertebb magyar sorozatgyilkos családírtó Dunakeszin álló háza, a képen: Pándy András látható/ Fotó: Bors

A palástos szörnyetegnek is becézett férfi a 90-es években költözött a Budapest melletti Dunakeszire akkor, amikor forró lett a talaj a lába alatt Belgiumban. Amikor meghalt, a ház a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőhöz került. Évekig senki sem gondozta, az épület állaga folyamatosan romlott, a kertben pedig ember magasságú gaz nőt.

Elképesztő, elkelt a ház

Idén júniusban döntöttek úgy, hogy elárverezik a sorozatgyilkos családirtó házát, amit egy férfi meg is szerzett.

15 millió 600 ezer forintot fizetett az ingatlanért úgy, hogy tudta, kié volt.

A gyilkos lelkész házának kerítéséről már levágták a fölösleges borostyánt / Fotó: Bors

Az osztatlan közös tulajdonban levő telken álló épület egy miskolci cég vezetőjéhez került.

Pontosan tudtuk, hogy egykor ki lakott a házban, de ez semmilyen rossz érzést nem kelt bennünk. Már megkezdtük a telekrendezést, és hamarosan a házat is felújítjuk. Könnyen lehet, hogy mi költözünk be"

– mondta a Ripostnak a vevő, aki nem hisz a szellemekben és az ördögűzőkben sem, a házat sem kívánja felszenteltetni.

A gyilkos lelkész, Pándy András külföldön végzett a rokonaival a lánya segítségével, nem ebben a házban. A nyomozók sem találtak semmilyen bizonyítékot arra, hogy bárkit megöltek volna a falai között.