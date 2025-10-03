Elképesztő, mit találtak egy magyar ember sírjában

A fiatal nő májusban átment a szomszédjához, hogy lopjon tőle. Megvárta, amíg a férfi elalszik, és kinyitotta a pénztárcáját. Átgondolta, mi mindent vehetne belőle, aztán elképesztő ötlete támadt - írta meg a Zaol.hu.

Elképesztő, hová dugta a zsákmányt a tolvaj

Forrás: ZH archívum

A helyi hírportál információi szerint 250 ezer forintot tett zsebre.

Vett pár dolgot magának és már arra gondolt, hogy az édesanyjának is ad ajándékot, amikor meggondolta magát.

Elképesztően eredeti megoldás

Felszállt egy buszra és elutazott a temetőbe,

ahol az egyik rokona sírjában rejtette el a pénzt.

Feltehetően arra gondolt, hogy nincs ember, aki ott megtalálná a zsákmányt, mivel eszébe sem jutna senkinek egy sírban pénzt keresni.

Az, hogy végülis hogyan derült fény bűnös tettére, nem világos, mindenesetre nem sokkal ezután már kattant is a csuklóján a bilincs. Az otthonában fogták el a rendőrök. A Nagykanizsai Rendőrkapitányságon lopás miatt indult ellene eljárás. Most zártak le a nyomozást az ügyében, amelynek iratait vádemelési javaslattal adták át az illetékes ügyészeknek.

A pénz nagy részét megtalálták a sírban nejlonzacskóba csomagolva.

Elképesztő baleset történt az ország másik felén

Amíg Zala vármegyében erről a trükkös tolvajról olvashatnak a helyiek ma reggel, az ország másik végében egy olyan baleset képeit nézhetik meg, amely nagyon ritkán történik, pláne nem egy BMW-vel. Ha kíváncsi rá, mennyi maradt a luxusautóból, amely betonkerítésnek csapódott, kattintson ide!