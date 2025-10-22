Hős tűzoltók a halál torkában: vízbe ugrottak az eszméletlen sofőrért

A férfi autója egy homokpadon feneklett meg, de a folyó sodrása olyan erős volt, hogy könyörtelenül és percek alatt elnyelte a járművet a víz. A folyóban elmerült férfi erősen kihűlt és már beszélni is alig tudott, amikor a tűzoltók megérkeztek - írta a Haon.hu.

A vízben elmerült férfit két tűzoltó mentette meg, Lencsés Attila Tibor főtörzsőrmester és Verebi László törzsőrmester

Fotó: Szőke Péter

A berettyóújfalui hősök gondolkodás nélkül vetették magukat a zavaros vízbe. Kötélbiztosítással, de óriási kockázatot vállalva úsztak az autóhoz, hogy kimentsék a férfit, akinek akkor már nem volt ereje eljutni a partig.

Kimentették az elmerült férfit

Kiemelték az eszméletlen sofőrt a vízből, majd átadták a mentősöknek, akik azonnal megkezdték az életmentést. A férfi súlyosan megsérült, de az időközben érkező segítségnek köszönhetően túlélte a drámai balesetet.

A bátor akció nem maradt jutalom nélkül sem, a két tűzoltó a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ünnepségén, az 1956-os hősök előtt tisztelgő eseményen vehette át a Hősies Helytállásért elismerést.

A lánglovagoknak pedig nemcsak katasztrófa esetén, hanem nevükből adódóan tűzesteknél is bőven akad feladatuk. A napokban a százhalombattai olajfinomítóhoz riasztották őket, hogy megfékezzék a további tragédiát.