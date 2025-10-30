"A pokolból hozta haza" – így mentette meg az elrabolt kislányt

Egy hatvani tinédzser története megrázta az egész országot. A 14 éves kislány október 17-én indult útnak Budapestre, hogy meglátogassa barátját. Útközben azonban eltűnt, és két napon át senki sem tudta mi történt vele. A szülők kétségbeesetten keresték, mígnem az édesapja saját kezébe vette a dolgot, és egy igazi pokolkaput nyitott ki Bagon, ahol az elrabolt kislány feküdt – írta a Heol.hu.

Ezen a matracon élte át az elrabolt kislány a szörnyűségeket

A lányt egy ismerőse csalta csapdába. A vasútállomáson futottak össze, a férfi pedig elhitette vele, hogy „tud szerezni valamit", amitől jobban lesz. Az ártatlan kíváncsiság pedig tragédiába torkollott, ugyanis a férfi kristályt adott neki, amitől a lány teljesen elkábult.

A történet innen rémálommá vált. A lányt Bagra vitték, egy házba, ahol a 44 éves B. Zoltán és társa, a 27 éves Zs. László várta. A két férfi aljas módon kihasználta a kábult gyermeket és droggal, valamint pénzzel manipulálták, miközben arra kényszerítették, hogy idegen férfiakkal találkozzon.

Minden kuncsaftért 20 ezer forintot és egy újabb adag kristályt kapott, pontosabban kapott volna.

Két nap alatt 5-6 ilyen eset is megtörtént, mire az édesapa a rendőrséggel együttműködve végre rátalált a lányra. Amikor belépett a házba, a gyermeke bódultan feküdt, alig tudta hol van. Az apa egy pillanatig sem habozott, a karjába vette a lányt és azonnal kórházba vitte.

Az elrabolt kislány szörnyűségeket élt át

A rendőrök az említett két gyanúsítottak elfogták és őrizetbe vették. A vád emberkereskedelem, kényszermunka és kábítószer-kereskedelem. A bíróság elrendelte a letartóztatásukat, így most már nem tudnak senkinek sem ártani. A hatvani kislány jelenleg biztonságban van, de amit átélt, azt még felnőttek sem bírnák elviselni. Szülők, rokonok, barátok és segítők is most azon dolgoznak, hogy újra visszakapja a gyerekkorát és elfelejtse a rémálmot, amit egyetlen emberi lény sem érdemel meg.

