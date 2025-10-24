Hírlevél

Lukóczki László

Már önkéntesek is keresik az eltűnt szombathelyi családapát

19 perce
Olvasási idő: 3 perc
Napok óta nem tért haza Lukóczki László, már hétfő óta keresik. Az eltűnt férfi október 20-án, este 11 óra körül ismeretlen helyre távozott a szombathelyi Puskás Tivadar utcából.
Köddé vált egy édesapa Szombathelyen, október 20-án késő este. Az eltűnt férfi a Puskás Tivadar utcából távozott ismeretlen helyre, azóta nem tért haza. Feltételezhetően érzelmileg instabil állapotban lehet,  életjelet nem adott magáról - írta meg a Vaol.hu.

A Vasvári Rendőrkapitányság elrendelte az eltűnt férfi körözését
Kép forrása: Vaol.hu.

Az eltűnt apuka balesetet okozott hétfőn, elvették a jogosítványát

Azóta semmi hír róla, lehetséges, hogy a baleset összefüggésben áll László eltűnésével. A férfit a rendőrök láthatták utoljára, a baleset estéjén még működött a telefonja, azonban már ki van kapcsolva. László szülei Gersekaráton élnek, ő Szombathelyen dolgozott. Jelenlegi tartózkodási helyéről egyenlőre nincsen információ.

László  ügye hatalmas visszhangot kapott a közösségi média oldalakon, rengetegen megosztották eltűnésének hírét. Az aggódó emberek közös akciót szerveztek, hogy rátaláljanak az apukára. Lukóczki László keresése - közös összefogás Szombathelyen és környékén néven hirdették meg a nagyszabású, önkéntes keresőakciót, amihez bárki tud csatlakozni. 

