Már önkéntesek is keresik az eltűnt szombathelyi családapát

Köddé vált egy édesapa Szombathelyen, október 20-án késő este. Az eltűnt férfi a Puskás Tivadar utcából távozott ismeretlen helyre, azóta nem tért haza. Feltételezhetően érzelmileg instabil állapotban lehet, életjelet nem adott magáról - írta meg a Vaol.hu.

A Vasvári Rendőrkapitányság elrendelte az eltűnt férfi körözését

Kép forrása: Vaol.hu.

Az eltűnt apuka balesetet okozott hétfőn, elvették a jogosítványát

Azóta semmi hír róla, lehetséges, hogy a baleset összefüggésben áll László eltűnésével. A férfit a rendőrök láthatták utoljára, a baleset estéjén még működött a telefonja, azonban már ki van kapcsolva. László szülei Gersekaráton élnek, ő Szombathelyen dolgozott. Jelenlegi tartózkodási helyéről egyenlőre nincsen információ.

László ügye hatalmas visszhangot kapott a közösségi média oldalakon, rengetegen megosztották eltűnésének hírét. Az aggódó emberek közös akciót szerveztek, hogy rátaláljanak az apukára. Lukóczki László keresése - közös összefogás Szombathelyen és környékén néven hirdették meg a nagyszabású, önkéntes keresőakciót, amihez bárki tud csatlakozni.

Kaszás Nikolett rejtélyes eltűnése után, nyoma veszett Piliscsaba környéken egy matematika tanárnak is. Miklovicz Andrásnak nem ez az első eltűnése, korábban már megpróbált véget vetni életének.