Nagy a baj! Bevásárlás után nyom nélkül eltűnt egy székesfehérvári családapa

Egy 51 éves, székesfehérvári férfi eltűnt – írta meg a Feol.hu, amely kiderítette, hogy október 28-án dél körül a Palotai úti Sparban bevásárolt, egy nappal később pedig a Budai úti OMV-benzinkútnál látták este.

Sebők Zoltán eltűnt

A rendőrök is közzétették a fotóját és a személyleírását, hátha látja valahol, valaki.

Ez alapján körülbelül 170 cm magas, sportos, barna a szeme és őszes a haja, ősz szakálla van. Eltűnésekor fekete, piros csíkos melegítőfelsőben és fekete tréningnadrágban volt.

A lap úgy tudja, gyereke is van.

A móri DoriNita Családi Farm vezetője, György Anita ezt mondta:

Többször járt nálunk a Családi Farmon csoporttal. Mindig barátságos, nyugodt emberként ismertük meg. Nagyon bízunk benne, hogy mielőbb előkerül és biztonságban hazatér."

Ha tud valamit arról, hol van a képen látható Sebők Zoltán vagy tud valamit az eltűnésével kapcsolatban, hívja a 112-es segélyhívó számot!

Október 20-án a szombathelyi munkahelyétől nem messze eltűnt egy fiatal családapa. Róla ebből a cikkünkből tudhat meg többet.

Megtalálták Kaszás Nikolettet és a doktoranduszt, az eltűnt matematikatanár még keresik

A berettyói csónakbalesetben eltűnt debreceni doktoranduszt megtalálták, igaz, őt holtan, arról a matematikatanárról viszont, aki ugyanott tűnt el, ahol Kaszás Nikolett szeptember 7-én, még nem érkezett ilyen hír. De egy nagyon fontos dolog már kiderült Miklovicz Andrásról, kattintson ide, ha kíváncsi rá, micsoda. A 27 éves Kaszás Nikolett holttestére óriási összefogással szeptember 28-án bukkantak rá, pontosan ezen a helyen: kattintson és nézze meg!

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.