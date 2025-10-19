Virsli a jutalma a hős mentőkutyának, amely hős embertársaival járja a vidékeket eltűnt emberek után kutatva. A Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat - HUNGO a közösségi oldalára tette fel azt a videót, amelyen a kamera felé rohan Lora, mintha az operatőr lenne az, akit meg kellett találnia.

Lora, a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat mentőkutyája segít megkeresni az eltűnt embereket

Fotó: Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat-HUNGO/Facebook

A belassított felvételen jól látszik,

hogy egyértelműen előremutató mozdulataival és ugatással is jelzi, merre kell figyelnie az embereknek a fűben.

Meg még valami kiderül: aki a közelében van, annak biztosan nem marad száraz és unalmas a napja.

Lassítva vicces ahogy LORA mentőkutyánk jelzi az eltűnt személy megtalálását:) Élőben kicsit más, de legalább most ki tudtuk elemezni, hogy miért szoktunk ilyen nyálasak lenni...a végén a virsli elkapása a legmókásabb"

– fogalmaztak a posztjukban.

Megtalálták Kaszás Nikolettet és a doktoranduszt, az eltűnt matematikatanárt még keresik

A 27 éves Kaszás Nikolett holttestére óriási összefogással szeptember 28-án bukkantak rá rendőrök, a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat szakemberei és önkéntesek ezen a helyen: kattintson és nézze meg! A berettyói csónakbalesetben eltűnt debreceni doktoranduszt is megtalálták, őt is holtan, arról a matematikatanárról viszont, aki ugyanott tűnt el, ahol Kaszás Nikolett szeptember 7-én, még nem érkezett ilyen hír. De egy nagyon fontos dolog már kiderült Miklovicz Andrásról, kattintson ide, ha kíváncsi rá, micsoda. Rajtuk kívül még sok ember eltűnt Magyarországon az elmúlt években. Például 46 olyan kislány, aki 2012-ben született. Nézze meg a fényképeket!

