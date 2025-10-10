Újabb megdöbbentő részletek derültek ki a férfiról, aki ugyanott tűnt el, ahol Kaszás Nikolett

Hihetetlen, de újabb embernek veszett nyoma a Pilisben, nem sokkal azután, hogy az egész országot megrázta Kaszás Nikolett tragikus esete. Ezúttal az eltűnt Miklovicz Andrást keresik a hatóságok. A férfi október 3-án még együtt ebédelt az édesanyjával, majd azt mondta tanítani indul, azóta pedig senki nem látta őt. - írta a Kemma.hu.

Az eltűnt tanár október 3-a óta nem adott magáról semmilyen életjelet

Fotó: Kekfeny.net

A keresés napok óta tart és minden órával egyre jobban nő az aggodalom. A terep nehéz, az időjárás szeszélyes, a nyomok pedig egyre halványabbak. A hatóságok azt kérik, hogy bárki, aki látta a férfit vagy tud valamit hollétéről, azonnal jelentkezzen a rendőrségen.

Nem először kerül bajba az eltűnt férfi

A történetnek van egy megrázó fordulata is, ugyanis kiderült, hogy Miklovicz András korábban már próbált véget vetni az életének szintén a Pilisben. Akkor a hatóságok még időben rátaláltak, most viszont napok óta semmi hír róla. A helyiek és az ismerősök félnek attól, hogy a múlt megismétli önmagát.

A Pilis lassan a tragédiák hegyévé válik

Szeptemberben még Kaszás Nikolett eltűnése rázta meg az országot, amikor a fiatal lány a Spartacus-ösvényen indult útnak, majd nyomtalanul eltűnt. Napokig tartott a keresés, míg végül 150 méterre az ösvénytől megtalálták a holttestét. A fiatal nő mellett egy palackot is találtak, amelyben a feltételezések szerint fagyálló volt, így a körülmények még sok kérdést hagytak maguk után.

Most alig egy hónappal később, ugyanebben a térségben újabb ember tűnt el, ami sokak szerint nem véletlen.

A mentőcsapatok nem adják fel, drónokkal, keresőkutyákkal és hőkamerákkal kutatják a Pilis minden zugát az eltűnt tanár után. A család bízik abban, hogy András csak eltévedt vagy rosszul lett és hamarosan épségben előkerül.