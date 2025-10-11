Hírlevél

rendőrség

Eltűnt egy 11 éves kisfiú Nagykőrösön

A rendőrök a lakosság segítségét kérik egy gyerek felkutatásában. Az eltűnt kisfiú 11 éves, mutatjuk, hogy néz ki.
Segítséget kérnek a rendőrök egy 11 éves, kecskeméti születésű fiú ügyében. Az eltűnt gyerek, aki a nagykőrösi Kőrisfa Gyermekotthon lakója, 2025. október 5-én, 12:30 körül engedély nélkül hagyta el az intézményt, azóta nem tudják, hol van – számolt be róla a Baon.hu.

Keresi a rendőrség a nagykőrösi gyermekotthonból eltűnt kisfiút.
Keresi a rendőrség a nagykőrösi gyermekotthonból eltűnt kisfiút
Forrás: Police.hu

Az eltűnt kisfiú ismertetőjegyei

Danyi Milán 2014. szeptember 29-én született Bács-Kiskun vármegye székhelyén. A Nagykőrösi Rendőrkapitányság munkatársai adtak ki körözést az ügyben. A rendőrök azt kérik, hogy aki látja ezt a kisfiút, keresse fel a Nagykőrösi Rendőrkapitányságot, de a 112-es segélyhívó számon is tehet bejelentést.

A napokban egy testvérpár felkutatásához is a lakosság segítségét kérték a hatóságok. Budapest 11. kerületéből tűnt egy a 13 és 11 éves kiskamasz. Részletek az Origo.hu cikkében.

 

