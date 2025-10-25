Eltűnt gyerekeket keres a rendőrség

Négy fiatal tűnt el nyomtalanul az elmúlt hetekben Veszprém vármegye különböző településeiről. A rendőrség már napok óta folyamatosan vizsgálja, van e kapcsolat az esetek között, miközben egyre nő az aggodalom a családok és a helyiek körében. A police.hu is sorra frissíti az eltűnt gyerekek listáját, hogy minél többen felismerjék az arcokat és talán életmentő információval szolgálnak - írja a Veol.hu.

Az eltűnt gyerekek száma folyamatosan nő

Fotó: pixabay

Taszári Miklós Kristóf - eltűnt október 6-án

A 15 éves fiú október 6-án tűnt el és azóta senki sem tudja hol lehet. A veszprémi születésű tiniről semmilyen információ nincs, a telefonja is elérhetetlen. A Várpalotai Rendőrkapitányság minden tippet és bejelentést vár a 36 (88) 371-511-es telefonszámon vagy személyesen a Honvéd u. 3. szám alatt.

Taszári Miklós Kristóf

Fotó: Police.hu

Kardos Viktor Kristóf

Szintén október 6-án tűnt el a 13 éves veszprémi fiú. A rendőrök két napja szinte megállás nélkül keresik, de eddig semmi nyom nem vezetett a tartózkodási helyére. Aki látta, hívja a Veszprémi Rendőrkapitányságot a 36 (88) 428-022 számon, vagy jelentkezzen a helyszínen a Bajcsy-Zsilinszky utca 2-ben!

Kardos Viktor Kristóf

Fotó: Police.hu

Gáspár Brájen

A 11 éves Brájen október 9-én tűnt el. A kisfiú 150 centinél alacsonyabb, barna hajú és barna szemű, eltűnésekor zöld pólót, keki szabadidőnadrágot és fekete sportcipőt viselt. A hatóságok szerint bármi apró információ segíthet. Ha valaki látni véli, hívja a 36 (88) 371-511 számot!

Gáspár Brájen

Fotó: Police.hu

Szabó Viktória Alexa

Ugyancsak október 9-én jelentették a kislány eltűnését, aki 12 éves, zöld szemű, szőkésbarna, derékig érő hajú veszprémi lakos. Szürke pulóvert, szabadidőnadrágot és fehér sportcipőt viselt, amikor utoljára látták. A Várpalotai Rendőrkapitányság az ő ügyében is várja a hívásokat a 36 (88) 371-511 számon vagy személyesen.

Szabó Viktória Alexa

Fotó: Police.hu

A rendőrök most minden lehetséges nyomot vizsgálnak, térfigyelő kamerákat ellenőriznek, tanúkat hallgatnak ki és a környék minden zugát átfésülik. Bár a négy eltűnés időben és térben is gyanúsan közel esik egymáshoz, egyelőre semmi nem utal arra, hogy az esetek összefüggnének.

Hetek óta keresik továbbá azt a 16 éves lányt is, aki a gyermekotthonból tűnt el, sajnos egyelőre sikertelenül.